"Nunca había visto algo así": las imágenes que reflejan la crudeza del fuego captadas por los fotoperiodistas

Brais Lorenzo y Lucía Otero nos cuentan su experiencia trabajando sobre el terreno y nos narran las duras fotografías que han sacado en los incendios que asolan Ourense

Un padre y su hijo se enfrentan al fuego durante la madrugada en la zona de Valdeorras, en Ourense. Intentando apagar pequeñas reproducciones cercanas a la carretera. En la imagen, se refleja la lucha de los vecinos, que hacen frente a los incendios "con los medios que pueden, con una pala y una garrafa de agua", cuenta Brais Lorenzo, el fotoperiodista que está captando fotografías sobre el terreno.

Brais lleva quince años trabajando en esto, pero admite que nunca había visto algo así, "supera todas las expectativas, ha sido completamente dramático. Es muy duro, son tus vecinos y ves cómo se han tenido que enfrentar al fuego". A través de su objetivo, intenta transmitir la dureza de la situación que están viviendo en su tierra.

Nos enseña una fotografía en la que vemos a un bombero trabajando sobre el terreno, frente al fuego... Sujeta una manguera con ayuda de un vecino de la localidad. "Por un lado vemos el trabajo del Estado y por otro está el vecino, que en un apretón tuvo que ayudar al bombero", explica.

Lucia Otero también es fotoperiodista y está trabajando en los incendios: "veo que una señora se me echa a llorar y yo también me pongo a llorar", cuenta. Explica que estos días ve a los vecinos intentando atajar el fuego desde el principio, que están desbordados y sienten que sus vidas y sus casas se les van.

En una de las imágenes, vemos a un grupo de personas preparadas para combatir las llamas. "Lo que hacían los voluntarios de primeras era coger los batefuegos e ir a darles golpes". Ambos captan el trabajo, la impotencia, las lágrimas ante un incendio que les dejará marcados para siempre.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

Noticias de hoy, miércoles 20 de agosto de 2025

