Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora

IA

La inteligencia artificial, ¿aliada o enemiga?

La inteligencia artificial forma parte de nuestro día a día desde hace varios años y, aunque nos ayude y facilite muchas cosas, debemos contrastar la información.

Aplicación de ChatGPT

La inteligencia artificial, ¿aliada o enemiga? | Getty Images

Publicidad

Daniel Herrero
Publicado:

Las IAs como ChatGPT o Gemini llevan años siendo parte de nuestra vida. Para bien, o para mal. Hay quien por su culpa ha perdido vuelos o ha viajado sin visado a países que lo exigían, porque a la hora de planificar un viaje, lo han hecho con alguna inteligencia artificial y, no ha tenido en cuenta las restricciones de los países a los que pretendían viajar. Esto pasa cuando la inteligencia artificial no es tan inteligente. Este tipo de recomendaciones, en caso de ser erróneas, nos pueden llegar a costar miles de euros.

Siempre conviene contrastar la información

Por ello y, aunque estas plataformas puedan resultar útiles, siempre conviene contrastar la información y, buscar, al menos, una segunda opinión. Esto puede encontrarse en otra plataforma, en páginas web oficiales, agencias de viajes o, simplemente, buscando la información más concreta en internet.

contarles sus problemas e incluso mantener conversaciones fluidas como si de algún amigo se tratase.

Los hay que cogen confianza, e incluso les ponen nombre para tener un trato más familiar. También, utilizan este tipo de inteligencias para mejorar su estado de ánimo, contarles sus problemas e incluso mantener conversaciones fluidas como si de algún amigo se tratase.

Utilizan en sus páginas web inteligencias artificiales para recomendar las mejores ofertas

Plataformas oficiales que reservan viajes y hoteles también utilizan en sus páginas web inteligencias artificiales para recomendar las mejores ofertas, los mejores destinos e incluso las actividades a desarrollar allí. Eso sí, estos casos no son iguales que cuando lo buscamos por nuestra cuenta, ya que estas plataformas tienen contratados los servicios de las inteligencias artificiales y, los resultados están muy contrastados. Por ello, las búsquedas son mucho más fiables y seguras.

Hay que tener mucho cuidado con lo que nos recomiendan y como. Desde hace mucho tiempo, muchas personas aprovechan los recursos de las inteligencias artificiales para realizar estafas suplantando a famosos. El presentador Manu Sánchez y la nutricionista Sandra Moñino, víctimas de una estafa con Inteligencia Artificial: "Una paciente quería saber si era yo". En este caso, realizó una entrevista a la nutricionista Sandra Moñino. Pues bien, con el uso de la IA, alteraron la conversación, promocionando una serie de productos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Publicidad

Tecnología

Aplicación de ChatGPT

La inteligencia artificial, ¿aliada o enemiga?

Whatsapp

Qué es el código PIN de WhatsApp: cómo activarlo y para qué sirve

Varias personas con móviles

Cuidado si ves esto en tu móvil, podría haberlo hackeado

Varias personas con móviles
Tecnología

Vodafone sufre una caída del sistema debido a los incendios de Ourense y León que deja sin Internet a miles de usuarios

Aplicación de ChatGPT
IA

Así funciona el nuevo 'modo estudio' de ChatGPT que ayuda a los usuarios a aprender paso a paso

Plataformas digitales
Plataformas digitales

Reino Unido obligará a las plataformas digitales a verificar la edad de los usuarios para proteger a los menores desde este viernes

A partir del 25 de julio de 2025, el gobierno británico exigirá a las páginas web, incluidas aquellas con contenido pornográfico, que implanten sistemas de verificación de edad con el fin de impedir el acceso de menores a contenido potencialmente dañino.

Imagen de archivo de un avión y del logo de ChatGPT.
IA

La Inteligencia Artificial, el nuevo agente de viajes: "Ahora se pregunta todo por ahí"

Cada vez más españoles echan mano de la Inteligencia Artificial (IA) para organizar sus vacaciones.

Meta

El duro testimonio de una trabajadora de Meta que revisaba contenido: "Veía pedofilia, quemar a gente viva y decapitaciones"

Perfil de Tiktok de Fernanda Pérez.

La cuenta de Fernanda Pérez es un 'deepfake' generado con Inteligencia Artificial que difunde bulos sobre la política española

WhatsApp

Cómo ver los mensajes eliminados de WhatsApp

Publicidad