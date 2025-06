Trasladan de urgencia al hospital de Algeciras a una anciana con gangrena y gusanos en los pies: "Nunca había visto un caso igual"

Una anciana de 83 años ha sido rescatada de su vivienda en el centro de Algeciras el pasado domingo por los servicios sanitarios tras ser encontrada en un estado alarmante de abandono. La mujer vivía sola en la calle Teniente Riera en un tercer piso y sin ascensor. Un vecino de la señora fue quien avisó de su situación a la Comunidad Islámica Omar Ibn Al-Jattab cuyo presidente alertó de inmediato a los sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

Los médicos que acudieron a la casa encontraron a la mujer en un alarmante estado de salud. La anciana, según relata Cheddad, presentaba heridas en ambos pies con presencia de gusanos en los dedos "tienes que quitar la vista porque una pierna ya se la han comido los gusanos". La situación que presenciaron los sanitarios era crítica ya que debido a la falta de irrigación sanguínea o por una infección bacteriana grave tenía los pies gangrenados.

"Ocultaba sus piernas para que nadie las viera"

La paciente de nacionalidad marroquí fue rescatada de la tercera planta y trasladada en ambulancia al hospital Punta de Europa de Algeciras, donde ha sido intervenida de urgencia debido a la gravedad de las heridas. En estos casos el tratamiento para extraer el tejido muerto y restaurar la circulación sanguínea incluye antibióticos y cirugías y en los casos más graves la amputación de ambos pies.

El responsable de la mezquita Omar Ibn Al-Jattab, Kamal Cheddad Saber manifestó que la médico del centro hospitalario que intervino a la anciana "nunca había visto un caso igual de abandono en los 35 años de trayectoria profesional". La octogenaria según Kamal Cheddad vivía sola "no tenía familia ni recursos para afrontar su situación de dependencia".

Los trabajadores de la carnicería del barrio de la anciana cuentan que le ayudaban de vez en cuando. Hace unos años incluso la llevaron al médico aunque desde hace un año aseguran que "ya no salía de su casa ni para ir al al centro hospitalario". Azi Tachrifet, empleado de la carnicería nos explica que la mujer que tenía diabetes " ocultaba sus piernas para que nadie las viera". Tachrifet llegó a ver el estado en el que se encontraba su vecina "me daban ganas de llorar pero ella no sabia que tenía eso en la piernas porque no ve muy bien". Ahora pide que se le busque una residencia porque "no puede haber nadie en esa situación, esa mujer no puede volver a esa casa, no tiene a nadie" exclama.

Kamal Cheddad por su parte no entiende como puede una persona llegar a esa situación "el ayuntamiento va a responder, confío" a la vez que reclama a la sanidad "no tiene andandor, ni aparato para que llame y la vean". El presidente de la Comunidad Islámica no busca culpables "busco soluciones, aquí no pude volver", concluye.

