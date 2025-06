"Vinieron a matarnos", la salvaje agresión a una pareja en Córdoba a manos de los okupas de su casa

Un matrimonio de Bujalance, en Córdoba, vive desde hace días una auténtica pesadilla tras ser víctima de una agresión extrema. Eloísa Muñoz, embarazada, y su pareja, Óscar Jiménez, fueron brutalmente golpeados por un grupo de okupas que habían invadido su casa mientras ellos estaban fuera.

Al regresar, se encontraron no solo con su vivienda desvalijada, sino también con una emboscada. La familia okupa, conocida en la localidad por su carácter conflictivo, los recibió con palos, cadenas de motocicleta e incluso objetos afilados. “Vinieron a matarnos, si no llega la Guardia Civil a tiempo, nosotros no lo contamos”, afirma Eloísa a un equipo de Atresmedia.

La pareja fue atacada cuando acudió al contenedor donde los okupas habían tirado sus pertenencias. “Llegaron y se tiraron contra nosotros para matarnos con unos palos que acababan en punta, que con eso nos rajaban y unas cadenas”, explicó ella.

Muestran a cámara las graves secuelas: hematomas, moratones y cortes. Óscar recibió 20 puntos de sutura por una herida abierta en la cabeza, mientras que Eloísa, que espera un bebé, muestra heridas físicas evidentes. Aún tiene el ojo morado y contusiones por todo el cuerpo. “Me pegaron en el brazo, y a él le pegaron con un palo”, añade.

“Vinieron a matarnos”

Además del impacto físico, permanece en estado de ansiedad y miedo tras lo ocurrido. “Vinieron a matarnos”, repite. “No duermo, se me viene la imagen del hombre a la cabeza, que me va a matar”, relata Eloísa.

La agresión no fue un hecho aislado. Según el testimonio de la pareja, este conflicto se remonta a años atrás, cuando Eloísa denunció a los mismos individuos por haber ocupado la casa de otra vecina. Desde entonces, asegura, han sufrido represalias constantes.

Los agresores se encuentran ya en prisión preventiva. Mientras tanto, Óscar y Eloísa han pedido una orden de alejamiento y exigen justicia y protección. La casa, completamente saqueada, ya no es un hogar, sino el escenario de una pesadilla de la que aún no se han despertado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com