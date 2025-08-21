Detenido un menor en Tàrrega por matar presuntamente a otro joven de 18 años

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un joven de 17 años como presunto autor de la muerte de otro de 18 en Tàrrega , Lleida. Los hechos han ocurrido a la 1:06 de la madrugada. Según ha podido saber Antena 3 Noticias , los jóvenes habrían tenido enfrentamientos anteriores y hoy uno de ellos - el de 18 años que reside en un municipio cercano- acompañado de varios amigos, habría ido a buscar al de 17 a su casa para vengarse.

Supuestamente el menor de edad ha bajado a la portería con un cuchillo y una vez allí, después de un brutal enfrentamiento, habría apuñalado al de 18. Esta mañana los cristales de la portería estaban destrozado. "Yo estaba viendo la tele y de repente he escuchado gritos muy fuertes de los vecinos, hoy me he enterado de lo que había pasado " , cuenta uno de los residentes de la finca .

Tras el apuñalamiento el SEM ( servicio de emergencias médicas) ha acudido al lugar de los hechos y han conseguido reanimar al joven que tenía heridas de arma blanca. Posteriormente lo han trasladado al hospital Arnau de Vilanova de Lleida donde finalmente ha fallecido .

"Queremos dar nuestro pésame a la familia y amigos del fallecido y hacer una llamada a la calma. Tàrrega ha sido siempre una ciudad con mucha convivencia y seguirá siendo así" explica José Luis Marin, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tàrrega.

Pocas horas después de los hechos los mossos han detenido al chico de 17 años como presunto autor de los hechos.

Dispositivo en el barrio

Durante toda la mañana varios agentes han custodiado la portería donde tuvo lugar la pelea y también los aledaños . "Cuando hay reyertas como ésta en la que se ven implicadas familias siempre hay que estar a la expectativa de que no haya problemas entre ellas por eso hay un dispositivo policial desplegado en la zona , así se evitan represalias. Recomendamos a familias y amigos que dejen trabajar a la ley que es quien tiene que hacerlo" afirma Nuria Robert, concejala de Gobernación del Ayuntamiento de Tàrrega.

Según el ayuntamiento varias patrullas policiales estarán presentes en el barrio durante varios días.

