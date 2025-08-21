Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Suceso entre menores

Detenido un menor en Tàrrega por matar presuntamente a otro joven de 18 años

La víctima ha fallecido en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida a consecuencia de las heridas de arma blanca. Los dos jóvenes habían tenido 'roces' en otras ocasiones.

Detenido un menor en Tàrrega por matar presuntamente a otro joven de 18 años

Detenido un menor en Tàrrega por matar presuntamente a otro joven de 18 años

Publicidad

Marta Sasot
Publicado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un joven de 17 años como presunto autor de la muerte de otro de 18 en Tàrrega , Lleida. Los hechos han ocurrido a la 1:06 de la madrugada. Según ha podido saber Antena 3 Noticias , los jóvenes habrían tenido enfrentamientos anteriores y hoy uno de ellos - el de 18 años que reside en un municipio cercano- acompañado de varios amigos, habría ido a buscar al de 17 a su casa para vengarse.

Supuestamente el menor de edad ha bajado a la portería con un cuchillo y una vez allí, después de un brutal enfrentamiento, habría apuñalado al de 18. Esta mañana los cristales de la portería estaban destrozado. "Yo estaba viendo la tele y de repente he escuchado gritos muy fuertes de los vecinos, hoy me he enterado de lo que había pasado " , cuenta uno de los residentes de la finca .

Tras el apuñalamiento el SEM ( servicio de emergencias médicas) ha acudido al lugar de los hechos y han conseguido reanimar al joven que tenía heridas de arma blanca. Posteriormente lo han trasladado al hospital Arnau de Vilanova de Lleida donde finalmente ha fallecido .

"Queremos dar nuestro pésame a la familia y amigos del fallecido y hacer una llamada a la calma. Tàrrega ha sido siempre una ciudad con mucha convivencia y seguirá siendo así" explica José Luis Marin, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tàrrega.

Pocas horas después de los hechos los mossos han detenido al chico de 17 años como presunto autor de los hechos.

Dispositivo en el barrio

Durante toda la mañana varios agentes han custodiado la portería donde tuvo lugar la pelea y también los aledaños . "Cuando hay reyertas como ésta en la que se ven implicadas familias siempre hay que estar a la expectativa de que no haya problemas entre ellas por eso hay un dispositivo policial desplegado en la zona , así se evitan represalias. Recomendamos a familias y amigos que dejen trabajar a la ley que es quien tiene que hacerlo" afirma Nuria Robert, concejala de Gobernación del Ayuntamiento de Tàrrega.

Según el ayuntamiento varias patrullas policiales estarán presentes en el barrio durante varios días.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Las impactantes imágenes aéreas que muestran la devastación de los incendios en Ourense

La Guardia Civil difunde imágenes aéreas de las localidades afectadas por los incendios en Ourense

Publicidad

Sociedad

Incendio Ourense

Última hora incendios en España: La situación mejora ligeramente aunque continúan activos 18 focos

Un experto forestal explica por qué hay tantos incendios

El cóctel explosivo que explica por qué arde España: "El frente de un incendio es como un tsunami"

Detenido un menor en Tàrrega por matar presuntamente a otro joven de 18 años

Detenido un menor en Tàrrega por matar presuntamente a otro joven de 18 años

Detenidos tres atracadores por robar y golpear con violencia a un nonagenario
Operación Policial

Detenidos tres atracadores por robar y golpear con violencia a un nonagenario en Galicia

Coche patrulla de la Policía Local de Málaga
Málaga

Pide ayuda a una amiga y consigue que la liberen tras ser encerrada en un trastero por un joven de 20 años en Málaga

Rescatan a un hombre tras pasar la noche desorientado en Puig Major, Mallorca)
Rescates Bomberos

Rescatan a un hombre tras pasar la noche desorientado en Puig Major, Mallorca)

El excursionista empezó la caminata de media mañana, pero a media tarde avisó a un contacto de que estaba ya muy cansado y que iba a retroceder, para llegar hasta su coche que lo tenía en el teleférico de Puig Major. El hombre se desorientó y hubo que poner en el marcha el equipo de rescate.

Imagen de archivo de una bacteria de salmonela
Intoxicación alimentaria

Once personas afectadas por un brote de salmonella en dos hospitales de Gran Canaria

Se investigan las causas de esta intoxicación que ha causado 11 atendidos aquejados de dolencias gastrointestinales. Ocho de los afectados permanecen en el centro hospitalario para observar su evolución. El resto han sido dados de alta.

Bomberos Zaragoza

Muere una joven tras caer a un pozo de 35 metros en Zaragoza

La Guardia Civil difunde imágenes aéreas de las localidades afectadas por los incendios en Ourense

Las impactantes imágenes aéreas que muestran la devastación de los incendios en Ourense

Imagen del dragón azul tomada en Gran Canaria

Reabren playas de Alicante tras no hallar más ejemplares del peligroso "dragón azul"

Publicidad