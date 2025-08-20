Dónde ha caído el bote de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy, miércoles 20 de agosto de 2025

Comprueba aquí dónde han sido validados los sorteos celebrados este miércoles 13 de agosto de 2025.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 19 20 22 32 33 y 44. Complementario: 06. Reintegro: 3.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 7 de Getafe (Madrid), situada en C.C. Artesón, Av. Arcas del Agua, 6 - L10.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cinco boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 3 de Archena (Murcia), en la nº 26 de Valladolid, en la nº 17 de Getafe (Madrid), en el Despacho Receptor nº 90.235 de Fuentelapeña (Zamora) y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el miércoles 20 de agosto, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El jueves, 21 de agosto de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.