Incendios España
Última hora incendios en España: casi 350.000 hectáreas arrasadas en todo el país y cuatro bomberos heridos en Ourense
Galicia, Castilla y León y Extremadura concentran los fuegos más preocupantes, con miles de vecinos evacuados
Los incendios forestales siguen sin dar tregua en España. Según los datos del servicio Europeo de vigilancia ya son más de 350 hectáreas las que han ardido este mes. Los incendios más preocupantes se concentran en las comunidades de Galicia, Castilla y León y Extremadura.
Galicia vive una de las peores jornadas de incendios forestales de los últimos años. En la provincia de Ourense permanecen activos al menos nueve fuegos que han calcinado ya cerca de 70.000 hectáreas. Cuatro bomberos han resultado heridos en Ourense cuando luchaban contra las llamas en uno de los focos activos de la provincia. Uno de ellos está en estado grave, con quemaduras de primer y segundo grado, y permanece ingresado en el Hospital de La Coruña. El incendio en la zona de Oímbra sigue sin control.
El incendio más preocupante es el de Larouco, que ha afectado a unas 18.000 hectáreas y se ha extendido a siete municipios de Ourense y Lugo. Las llamas son visibles desde localidades como Quiroga, donde los vecinos siguen con atención la evolución del fuego.
En Oímbra, el siniestro dejó cuatro bomberos heridos, uno de ellos grave. La virulencia de las llamas ha obligado a desalojar pueblos enteros en la comarca de Valdeorras. En A Gudiña, los vecinos intentan salvar a sus animales en medio de la emergencia.
La circulación del AVE entre Madrid y Galicia continúa suspendida, al menos hasta este mediodía, debido a la cercanía de varios focos al trazado ferroviario.
Castilla y León: Zamora, León y Palencia en situación crítica
Los incendios de Ourense han alcanzado también el Lago de Sanabria (Zamora), donde unas 8.000 personas han tenido que ser evacuadas, incluido un camping. En total, más de 5.000 vecinos han abandonado sus casas en Castilla y León, donde permanecen activos una treintena de focos.
En León, el valle de Fornela y la zona de Yeres son los más preocupantes. El primero se considera “incontrolable” por la magnitud de las llamas. Más de 200 personas han sido desalojadas y se mantiene el nivel 2 de peligrosidad.
En Palencia, el fuego ha arrasado por completo el pueblo de San Pedro de Cansoles. Escombros y ceniza son lo único que queda en la localidad, donde dos familias han perdido su casa.
Extremadura: el fuego de Jarilla avanza hacia Salamanca
En Extremadura, el incendio forestal de Jarilla (Cáceres) sigue desbocado y ya ha arrasado más de 15.000 hectáreas. El fuego ha cruzado a la provincia de Salamanca, por el municipio de Candelario, en plena sierra. La situación sigue siendo muy preocupante en el valle del Jerte y el valle del Ambroz, donde se han evacuado varias casas.
Última hora incendios en España: mas de 5.000 evacuados en Castilla y León
Los incendios forestales siguen golpeando con fuerza en Castilla y León, más de 5.000 vecinos han sido evacuados de sus casas por la oleada de llamas que afecta a diferentes puntos de la comunidad, con 30 focos repartidos por varias provincias.
Última hora incendios en España: El incendio de Jarilla
El incendio forestal declarado en Jarilla (Cáceres) continúa fuera de control y se ha convertido en uno de los más graves de este verano en la península. Con más de 15.000 hectáreas calcinadas y un perímetro de 140 kilómetros, las llamas han traspasado la frontera extremeña y han alcanzado la zona alta del municipio salmantino de Candelario, en Castilla y León.
Última hora incendios en España: Castilla y León, en situación crítica por los incendios
La crisis de los incendios en Castilla y León afecta con especial gravedad a Zamora, León y Palencia. En Zamora, el fuego ha alcanzado el Lago de Sanabria, obligando a 8.000 evacuaciones, incluido un camping. En total, más de 5.000 vecinos han abandonado sus casas en la comunidad, donde permanecen activos cerca de 30 focos.
En León, preocupa el valle de Fornela, considerado "incontrolable", y la zona de Yeres, con más de 200 desalojados y nivel 2 de peligrosidad. En Palencia, el fuego ha devastado por completo San Pedro de Cansoles, dejando solo cenizas y dos familias sin vivienda.
Última hora incendios en España: Evolución positiva del incendio de Colmenar Viejo
Un total de 18 dotaciones de bomberos, agentes y brigadas forestales de la Comunidad de Madrid trabajaron durante la noche en refrescar y asegurar el perímetro del incendio de Colmenar Viejo, declarado a las 17:00 h del lunes. La evolución es positiva, según Emergencias de la Comunidad. Este martes, un vuelo de reconocimiento determinará los próximos pasos en la extinción.
Como medida preventiva, la carretera M-104 que une Colmenar Viejo con San Agustín de Guadalix permanece cortada. El Gobierno regional mantiene activada la situación operativa 1 del INFOMA, el plan contra incendios forestales en la región.
Última hora incendios en España: El incendio de Jarilla supera las 15.000 hectáreas arrasadas
El incendio declarado hace una semana en Jarilla (Cáceres) ha superado este lunes las 15.000 hectáreas quemadas y un perímetro de 155 kilómetros a su paso por el Ambroz y el Valle del Jerte, donde los cerezos de Gargantilla han frenado el avance del fuego.
Solo un 5% de los cultivos se ha visto afectado, según confirmó el consejero de Presidencia, Abel Bautista, tras la reunión del CECOPI en La Granja. Bautista agradeció la "ola de solidaridad inmensa" recibida, que permitirá contar este martes con 25 medios aéreos y efectivos de otras comunidades, del MITECO y de Alemania.
Última hora incendios en España: Un comboy con 50 expertos en defensa forestal ayudará a los incendios
Un convoy con 50 expertos en defensa forestal de Catalunya partirá este martes a las 10.30 horas desde Torrefarrera (Lleida) para colaborar en la extinción de los incendios que afectan a varias zonas de España. El dispositivo está formado por voluntarios de las Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), miembros de Agents Rurals y del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (Gepif).
El operativo, coordinado por cuatro agentes rurales, incluye tres camiones de agua, ocho ‘pick-ups’ con kits de extinción, tres vehículos de personal y una furgoneta logística. La misión se prolongará, en principio, hasta este sábado, según el Sfadf.
Última hora incendios en España: Los bomberos de Baleares salen este martes hacia Castilla y León
Un contingente de medio centenar de efectivos de Baleares partirá este martes hacia Castilla y León para colaborar en la extinción de los incendios. El operativo incluye bomberos de Mallorca, Menorca e Ibiza, junto a técnicos de emergencias, agentes medioambientales, personal sanitario, voluntarios de Protección Civil y recursos para el perimetraje de los fuegos.
Los primeros en salir serán los bomberos de Menorca a las 08.00 h, que harán escala en Alcúdia a las 09.45 h para unirse a los de Mallorca. Los efectivos de Ibiza saldrán a las 11.00 h hacia Valencia. Todos se reunirán en la península antes de desplazarse a su zona de actuación.
Última hora incendios en España: 40 focos activos
España mantiene este lunes 40 incendios activos, de los cuales 23 son especialmente preocupantes, según el Gobierno. La Unión Europea ha activado su mecanismo de ayuda y ha enviado medios desde siete países: cuatro aviones cisterna de Francia e Italia y cuatro helicópteros de Países Bajos, República Checa y Eslovaquia.
Última hora incendios en España: Sánchez visitará las zonas afectadas de Cáceres y Zámora
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitarán este martes las zonas afectadas por los incendios de Jarilla (Cáceres) y Molezuelas de la Carballeda (Zamora). A partir de las 12.45 horas recorrerán el Puesto de Mando Avanzado en Extremadura, acompañados por la presidenta de la Junta, María Guardiola, y el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, tras lo cual Sánchez atenderá a los medios. Ya por la tarde, a las 15.30 horas, se desplazarán a Zamora, junto al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el delegado del Gobierno, Nicanor Sen.
Última hora incendios en España: Suspendido el AVE Madrid-Galicia
El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá interrumpido mañana martes, 19 de agosto, al menos hasta el mediodía, debido a los incendios en Ourense. Con esta decisión, ya son seis días consecutivos sin circulación ferroviaria en este tramo.
Adif ha señalado que informará a lo largo de la mañana sobre la posibilidad de restablecer el servicio por la tarde, aunque la evolución de los incendios mantiene la incertidumbre. Para garantizar la movilidad, se han programado trenes especiales entre Madrid y Zamora, con salidas a primera hora y al mediodía en ambos sentidos.
última hora incendios en España: Cuatro bomberos heridos en Ourense
Un total de 4 bomberos han resultado heridos en el incendio de Ourense. Uno de ellos se encuentra en estado grave con quemaduras de nivel 1 y 2, está ingresado en el hospital de A A Coruña.
