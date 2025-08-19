Última hora incendios en España: casi 350.000 hectáreas arrasadas en todo el país y cuatro bomberos heridos en Ourense

Los incendios forestales siguen sin dar tregua en España. Según los datos del servicio Europeo de vigilancia ya son más de 350 hectáreas las que han ardido este mes. Los incendios más preocupantes se concentran en las comunidades de Galicia, Castilla y León y Extremadura.

Galicia vive una de las peores jornadas de incendios forestales de los últimos años. En la provincia de Ourense permanecen activos al menos nueve fuegos que han calcinado ya cerca de 70.000 hectáreas. Cuatro bomberos han resultado heridos en Ourense cuando luchaban contra las llamas en uno de los focos activos de la provincia. Uno de ellos está en estado grave, con quemaduras de primer y segundo grado, y permanece ingresado en el Hospital de La Coruña. El incendio en la zona de Oímbra sigue sin control.

El incendio más preocupante es el de Larouco, que ha afectado a unas 18.000 hectáreas y se ha extendido a siete municipios de Ourense y Lugo. Las llamas son visibles desde localidades como Quiroga, donde los vecinos siguen con atención la evolución del fuego.

En Oímbra, el siniestro dejó cuatro bomberos heridos, uno de ellos grave. La virulencia de las llamas ha obligado a desalojar pueblos enteros en la comarca de Valdeorras. En A Gudiña, los vecinos intentan salvar a sus animales en medio de la emergencia.

La circulación del AVE entre Madrid y Galicia continúa suspendida, al menos hasta este mediodía, debido a la cercanía de varios focos al trazado ferroviario.

Castilla y León: Zamora, León y Palencia en situación crítica

Los incendios de Ourense han alcanzado también el Lago de Sanabria (Zamora), donde unas 8.000 personas han tenido que ser evacuadas, incluido un camping. En total, más de 5.000 vecinos han abandonado sus casas en Castilla y León, donde permanecen activos una treintena de focos.

En León, el valle de Fornela y la zona de Yeres son los más preocupantes. El primero se considera “incontrolable” por la magnitud de las llamas. Más de 200 personas han sido desalojadas y se mantiene el nivel 2 de peligrosidad.

En Palencia, el fuego ha arrasado por completo el pueblo de San Pedro de Cansoles. Escombros y ceniza son lo único que queda en la localidad, donde dos familias han perdido su casa.

Extremadura: el fuego de Jarilla avanza hacia Salamanca

En Extremadura, el incendio forestal de Jarilla (Cáceres) sigue desbocado y ya ha arrasado más de 15.000 hectáreas. El fuego ha cruzado a la provincia de Salamanca, por el municipio de Candelario, en plena sierra. La situación sigue siendo muy preocupante en el valle del Jerte y el valle del Ambroz, donde se han evacuado varias casas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.