Torrent recupera al 100% su histórico puente del siglo XIX afectado por la DANA

El emblemático puente histórico que une Torrent y Alaquàs que fue derribado por la DANA en octubre de 2024, ha reabierto su acceso tras la reconstrucción que ha tardado casi 10 meses.

Natalia López
Publicado:

El Ayuntamiento de Torrent, ha dado por finalizada un de sus principales obras: la restauración del puente de la calle Gómez Ferrer, una emblemática infraestructura que conecta la localidad de Torrent con Alaquàs a través del barranco del Poyo. La DANA que se produjo el 29 de octubre de 2024 fue la que destruyó gran parte de él dejando con ello incomunicadas las poblaciones.

La crecida que provocó la DANA arrasó el tablero del puente, arrancando más de la mitad del pavimento y afectando gravemente a los sillares de piedra originales. La obra que ha sido financiada de forma íntegra por el Gobierno mediante una aportación del Ministerio de Política Territorial, ha permitido reforzar los estribos, instalar un nuevo tablero, reponer las barandillas, las defensas, la iluminación y la escollera de protección, y ha tenido un coste de casi dos millones de euros.

La reparación se ha desarrollado siguiendo una visión doble, recuperar el valor patrimonial de una infraestructura con más de 150 años de historia como es el caso del puente y a su vez incorporar mejoras de resistencia que actúen frente a futuras riadas que se puedan producir. Para ello se han empleado métodos tradicionales como la reposición de sillería piedra por piedra, que va reforzada con nueva losa superior continua con mayor peso para aumentar su estabilidad.

Reapertura

Este jueves ha tenido lugar el acto de reapertura al tráfico, al que han asistido la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y el subdelegado del Gobierno, José Rodríguez.

La reapertura de este puente no solo constituye un hito importante para el patrimonio local, sino que también restablece conexiones vitales entre las localidades. Une de nuevo Torrent con Alaquàs, Aldaia y Xirivella, y ha devuelto a la ciudad uno de sus principales accesos viarios, además de que permite la circulación de las líneas metropolitanas de autobús que conectan con Valencia.

