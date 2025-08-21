Se niegan a ponerle mayonesa y prende fuego a una cafetería en Los Palacios: un detenido y daños cuantificados en miles de euros

Un hombre ha sido detenido en la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca tras originar un incendio en la cafetería Las Postas. Según las investigaciones, el individuo, molesto de no recibir mayonesa para acompañar su bocadillo, roció gasolina en la barra y le prendió fuego. Tras esto, las llamas se extendieron en pocos segundos lo que sembró el pánico entre clientes y trabajadores quienes no resultaron heridos. El autor de los hechos sí sufrió quemaduras teniendo que recibir atención médica antes de su traslado bajo custodia policial.

El hombre de 50 años, según la Policía local y varios testigos, se encontraba en el bar junto a su hijo en el momento en el que preguntó si disponían de mayonesa en dos ocasiones. Tras recibir por segunda vez una respuesta negativa, el individuo se dirigió hasta una gasolinera cercana donde compró combustible para, más tarde, arrojarla sobre la barra y prenderle fuego con un mechero. La escena quedó registrada por las cámaras de seguridad mientras que varios clientes y camareros lograron ponerse a salvo.

Los trabajadores inmediatamente usaron un extintor y, junto a la rápido llegada de la Guardia Civil y Policía Local, se consiguió evitar que el fuego se extendiera por todo el bar. Asimismo, una de las camareras siguió al autor hasta la plaza de Andalucía donde fue detenido y arrestado. El hombre, quien presentaba quemaduras en las manos, recibió asistencia médica antes de ser trasladado a dependencias policiales. La investigación apunta a que el sospechoso podría ser imputado por presunto delito de daños y otro de incendio con peligro para las personas.

Fue "surrealista" cuenta José Antonio Caballero, propietario del negocio y que, además del susto, lo más importante es que ni trabajadores ni clientes sufrieron heridas considerables. En cuanto a los cálculos preliminares, los perjuicios materiales y el lucro cesante se sitúan por encima de los 7.000 euros.

Según varios medios locales y nacionales corroboraron la detención coincidiendo en todo lo ocurrido como la negatividad del bar en proporcionar mayonesa, la compra de gasolina en la estación cercana, el vertido en la barra con gasolina y el posterior incendio. La investigación se mantiene abierta por parte de la Guardia Civil mientras que el detenido sigue a la espera de ser puesto a disposición judicial.

Tras esto, se reaviva la preocupación por el incremento de episodios violentos en establecimientos de ocio. Diferentes representantes del sector apuntan que la mayoría negocios dispone de protocolos de emergencia y sistemas de extinción demostrando ser eficaces en casos como estos. Sin embargo, se insiste en la importancia de reforzar la prevención y mejorar la respuesta frente a actitudes imprevisibles.

Por ahora, mientras se estudian los daños, el Ayuntamiento y los vecinos de la localidad han trasladado su apoyo al personal de la cafetería. El área afectada aun sigue en labores de limpieza y reposición de materiales. Asimismo, la investigación judicial determinará el nivel de responsabilidad penal que afrontará el detenido.

