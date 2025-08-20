El momento en el que pillan de infraganti al pirómano de 66 años que provocó dos incendios cerca de gasolineras en Madrid

Con una garrafa de aceite en mano y algunos objetos incendiarios, una persona provocó dos incendios no forestales la noche del 12 de agosto en las localidades madrileñas de Humanes y Moraleja de Enmedio. La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de estos hechos, se trata de un hombre de 66 años y origen chino.

Según han informado fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil, esa noche varios testigos les alertaron sobre un individuo que tenía un comportamiento sospechoso en las inmediaciones de los lugares donde ocurrieron estos incendios, muy próximos a gasolineras.

Los agentes acudieron al primer incendio, en Humanes, pero al no poder relacionar al hombre con el incidente, procedieron a identificarle. Horas después, en el segundo fuego, en Moraleja de Enmedio, un testigo describió a la persona que ha sido detenida, que posteriormente fue localizada con la garrada de aceite y objetos incendiarios.

Al hombre se le imputan dos delitos por su presunta relación con estos incendios no forestales, además la justicia ha decretado su ingreso a prisión provisional.

