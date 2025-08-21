VÍDEO: Empotran un coche para robar en un estanco centenario de Barcelona y huyen a pie

Un grupo de ladrones protagonizó un violento intento de robo la madrugada del pasado sábado en un estanco de Barcelona, el mítico Can Paloma, un establecimiento con más de cien años de historia situado en la calle del Clot, en el barrio barcelonés del mismo nombre. Los delincuentes empotraron un coche contra la persiana metálica y el escaparate del local con la intención de forzar la entrada, pero no lograron su objetivo.

Tras varios intentos fallidos, los asaltantes optaron por huir a pie, dejando tras de sí importantes destrozos en la entrada del comercio y la estructura del escaparate, aunque no consiguieron acceder al interior del establecimiento y se fueron con las manos vacías.

Las imágenes, clave

Pablo, un vecino que presenció los hechos de madrugada desde su balcón, logró grabar toda la secuencia, incluida la colisión contra la persiana. "Estaba durmiendo y escuché los acelerones del coche, eran como las cuatro y media de la madrugada, al asomarme ya vi el impacto", explica Pablo a Antena 3 Noticias. "Me puse a grabar para ver si podía coger la matrícula, pero no era el único, estaban grabando más personas, como cuatro más", recuerda. Nos cuenta que intentaron entrar varias veces al establecimiento, pero no les salió bien, y ante la presencia de la gente mirando huyeron rápidamente. Los Mossos d'Esquadra no tardaron ni dos minutos en venir, según relata el vecino, pero los encapuchados -que asegura que eran hombres y hablaban español- ya se habían dado a la fuga. Las imágenes captadas por Pablo, que además es usuario habitual del estanco, muestran a los autores del intento de robo actuando con el rostro cubierto con mascarillas y capuchas para no ser reconocidos.

Él mismo hizo llegar posteriormente las imágenes a los propietarios del local. Según han contado a Antena 3 Noticias Mireia y Joan, trabajadores de Can Paloma, fue a las cinco de la madrugada cuando recibieron la llamada de los agentes para informarles del intento de robo. "Estaba durmiendo aún. Cuando nos dijeron lo que había pasado, no podía creerlo, me dio miedo", relata Mireia. "Nunca antes nos había pasado algo así, y ha sido bastante impactante ver los daños", añade Joan.

Ambos se han mostrado afectados por lo ocurrido, aunque agradecidos por la rápida actuación policial y la colaboración del vecino que grabó las imágenes. Joan comenta que, pese a los daños materiales, lo importante es que no consiguieron acceder al estanco y que esperan que los desperfectos se reparen rápido, aunque la tienda ha podido continuar funcionando con relativa normalidad.

Por el momento, los ladrones no han sido detenidos, aunque las grabaciones podrían resultar clave para que los Mossos d’Esquadra logren identificar a los responsables en las próximas horas. Al parecer, todo apunta a que el coche podría haber sido robado para este fin.

Can Paloma es una de las librerías-papelerías con más trayectoria del barrio del Clot, y cuenta con una clientela fiel desde hace décadas, por lo que el suceso ha generado gran conmoción entre los vecinos, que se han volcado en mostrar su apoyo tras este intento de robo.

