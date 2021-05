Canadá amplía la fecha de caducidad de las vacunas contra el coronavirus que caducaban este lunes

Canadá ha decidido ampliar la fecha de caducidad de las vacunas contra el coronavirus de AstraZeneca. Se trata de 45.000 dosis que caducaban este lunes y que, según ha decido su agencia de medicamentos, ahora tendrán un mes más de vida útil, es decir, de los seis meses a los siete.

En Europa, sin embargo, no se ha llegado al punto de que nos sobren vacunas, sino todo lo contrario. Lo que sí que es cierto es que ya se empiezan a ver algunos casos de excedentes. Por ejemplo, Dinamarca o Noruega, donde, como han retirado ya completamente la vacuna de AstraZeneca, van a revender a otros países europeos una parte de las dosis y otra parte la van a donar. Otro caso es el de Bélgica, donde ya se dedica AstraZeneca únicamente a completar segundas dosis y, en cuanto terminen las pautas, las vacunas que sobre van a ser donadas a países pobres. No obstante, en Europa no existe una estrategia común para decidir qué se hará con esos posibles excedentes.

¿Qué hacer si sobran vacunas?

Si las vacunas mantienen sus características más tiempo de la fecha de caducidad prevista, se puede alargar, pero entonces habría que cambiar la información en cada producto, según señalan los expertos

La semana que viene España va a recibir 2.800.000 dosis de Pfizer y 1.300.000 de AstraZeneca, que se suman a las 900.000 que ya tienen las comunidades autónomas. Europa va a dejar de comprar esta fórmula porque hay otras opciones que no tienen efectos adversos de trombos y, además, porque AstraZeneca se ha posicionado como un mal distribuidor.

Según los expertos, si sobran vacunas se deberían redistribuir.