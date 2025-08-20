Israel aprueba el plan para tomar la ciudad de Gaza que contempla la evacuación de un millón de personas

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha aprobado el plan militar para conquistar la ciudad de Gaza, bautizado como “Carros de Gedeón II” , tras recibir la propuesta del Jefe del Estado Mayor de las FDI, el general Eyal Zamir.

La iniciativa contempla la movilización de 60 000 reservistas adicionales, que recibirán la orden de llamamiento a filas a partir de hoy.

Más de 130.000 soldados activos para la ofensiva

Dispondrán de al menos dos semanas antes de incorporarse al servicio aunque solo algunos participarán directamente en la operación. Según fuentes del ejército, la mayoría de las fuerzas que combatirán en la capital gazatí serán soldados regulares, mientras que muchos reservistas realizarán labores de apoyo, de aviación o sustituirán a las fuerzas regulares en otros frentes.

Esta cifra se suma a los reservistas ya en servicio, elevando a unas 130 000 personas el total de activos durante la ofensiva.

Plan para evacuar a los gazatíes

El plan, también contempla la evacuación de toda la población de la ciudad de Gaza, que se estima en alrededor de un millón de personas. Muchas de ellas se instalaron allí desplazadas de otros lugares de la Franja de Gaza. Según las FDI, está previsto levantar tiendas de campaña y refugios en el sur de la Franja. Las autoridades israelíes han pedido a los habitantes que evacúen antes del 7 de octubre, fecha que coincidirá con el segundo aniversario del ataque de Hamás contra Israel.

Casi 20.000 niños asesinados

Mientras tanto, la población civil, y especialmente los niños, se encuentran atrapados en una crisis humanitaria de proporciones extremas. Según la Oficina Central Palestina de Estadísticas (PCBS), la guerra de Gaza ha causado casi 62 000 muertes en Gaza, además de 11 000 desaparecidos y 100 000 desplazados. La infancia sufre especialmente: 18.800 niños asesinados en Gaza, representando una proporción significativa de las víctimas totales.

Según UNRWA “no hay ningún lugar seguro para los niños en Gaza”, y ha denunciado que incluso los refugios de la ONU han sido blanco de ataques, poniendo en riesgo la seguridad de los menores en el enclave.

Hamas estaría dispuesto a un alto el fuego

Israel, de momento, no se ha pronunciado sobre la última propuesta de alto el fuego, después de que el grupo islamista Hamás dijera hace dos días que da su visto bueno a un acuerdo de tregua propuesto por los mediadores de Egipto y Catar.

Los preparativos para la toma de la ciudad de Gaza se desarrollan independientemente de esas negociaciones y según un oficial del ejército consultado por la agencia EFE, las órdenes del Ejército son "claras": preparar y ejecutar un plan para enfrentarse a Hamás en el interior de la ciudad de Gaza. Asegura que el grupo islamista está utilizando la capital gazatí, donde las fuerzas israelíes llevan meses sin entrar, para reagruparse de forma más organizada, rearmarse y preparar ataques, incluidos lanzamientos de cohetes contra Israel.

