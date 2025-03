Las claves de la vestimenta de Zelenski en la Casa Blanca que criticó Trump: el tricornio y por qué no lleva traje

El panorama internacional está más caliente que nunca. Estados Unidos ha tenido que 'enfrentarse' en las últimas horas a las críticas, no solo por el trato bronco dispensado por parte de Donald Trump al presidente de Ucrania en la Casa Blanca, sino por las mofas que vertieron sobre la vestimenta de Volodímir Zelenski.

Un uniforme que Zelenski ha repetido en todas las recepciones que ha mantenido con líderes mundiales desde que comenzó la guerra.

La broma irónica de Trump: "Hoy viene elegante"

Y es que nada más llegar a la Casa Blanca, Donald Trump dejó claro que no le gustaba el hecho de que Zelenski no vistiera traje y corbata en su visita: "Hoy viene elegante", bromeaba en tono jocoso. Reproches que después le hacía la prensa afín al presidente.

El análisis de la vestimenta de Zelenski

En realidad, Zelenski vestía un mensaje a sus soldados: el tricornio que representa a Ucrania y su ejército, el símbolo de un halcón cayendo en posición de caza. Pero es que este es el mismo que lució con Joe Biden sin que entonces fuera una ofensa a Estados Unidos , el mismo que le aplaudieron los congresistas norteamericanos.

Prometió no desprenderse de una vestimenta de guerra

Desde que el máximo mandatario ucraniano anunció que no huiría de su país por la invasión rusa, sino que resistiría en su país junto a los ucranianos, prometió no desprenderse de una vestimenta de guerra , de símbolos.. Hasta con chaleco antibalas, con la ropa humilde de quien no tiene nada que celebrar. Hasta ahora todos los líderes mundiales habían comprendido que no era una falta de respeto, sino un mensaje de resistencia. ¿Por que no va en traje? le preguntó un periodista en plena audiencia con Trump: "Lo llevaré cuando termine la guerra", respondió este.

Sin embargo, su forma de vestir era una humillación en la misma Casa Blanca en la que Elon Musk puede pasear en camiseta y con gorra sin que ni Trump ni ningún periodista se atrevan a hacerle reproche alguno. Porque Zelenski, llevar un traje sabe llevarlo. Pero la historia le obliga a ser el símbolo de un pueblo que no se rinde ni aunque entre en el despacho del hombre más poderoso del mundo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com