Miles de palestinos abandonan la ciudad de Gaza mientras Israel inicia su ocupación en medio de crecientes protestas de la comunidad internacional

El inicio de la denominada "Operación Gedeón II" por parte del ejército israelí ha llevado al secretario general de la ONU, António Guterres, a renovar los llamamientos a un alto el fuego inmediato "para evitar la muerte y la destrucción" que un asalto "inevitablemente causaría". Israel, por su parte, quiere dejar claro que sigue adelante con su plan de capturar toda la ciudad de Gaza a pesar de las críticas internacionales. Un portavoz del ejército hebreo dijo que las tropas ya estaban operando en las áreas de Zeitoun y Jabalia para sentar las bases de la ofensiva, que el ministro de Defensa, Israel Katz, aprobó el martes 19 y que será presentada al gabinete de seguridad a finales de esta semana. Mientras, Egipto presiona a Israel sobre la propuesta de tregua. Se espera que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, aprueben de inmediato los planes para adelantar la conquista de la ciudad de Gaza. Los rumores israelíes sobre una operación a gran escala podrían tener como objetivo principal presionar a Hamás en las negociaciones en curso sobre un cese del fuego y el fin de la guerra.

Se multiplican las condenas

Muchos de los aliados de Israel han condenado su plan. El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió que la operación militar israelí "sólo puede conducir al desastre para ambos pueblos y corre el riesgo de sumergir a toda la región en un ciclo de guerra permanente". Mientras tanto, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dijo que un mayor desplazamiento y una intensificación de las hostilidades "corren el riesgo de empeorar una situación ya catastrófica" para los 2,1 millones de habitantes de Gaza. También el primer ministro australiano, Anthony Albanese, condenó el plan de Netanyahu, que le respondió públicamente tildándole de "líder débil". Incluso desde el gobierno alemán, sólido aliado de israel, se ha afirmado que no se entiende cómo esta ofensiva va a llevar a la liberación de los rehenes.

Al tiempo, aumenta también la tensión en Cisjordania. Israel anunció, además del inicio de la ocupación de Gaza City, la aprobación de los planes para construir un nuevo e importante bloque de asentamientos ilegales en Cisjordania, que de facto dividirían el territorio en dos, dificultando enormemente el establecimiento de un estado palestino. Horas después de conocerse esos planes, una persona resultó herida tras recibir un disparo en la cabeza en la zona de MalachiHashalom, al noreste de Ramallah, en un presunto ataque terrorista. El tiroteo tuvo como objetivo a un grupo de pastores.

