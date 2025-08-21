Al menos 14 heridos en un bombardeo en Sumy, al este de Ucrania

Los equipos de emergencias de Ucraniahan rescatado con vida a un hombre entre los escombros tras un bombardeo en la ciudad de Sumy, en el este del país. El ataque se ha atribuido a las fuerzas rusas, ha dejado al menos 14 personas heridas y ha causado daños significativos en varios edificios residenciales e infraestructuras.

Las imágenes que han difundido los servicios de rescate muestran el momento exacto en el que el hombre ha podido ser rescatado y sacado entre los restos de un edifico que fue alcanzado por un proyectil. Varios equipos trabajaron durante horas para retirar los escombros y localizar a los posibles supervivientes, mientras los heridos fueron trasladados a los centros médicos de la zona.

Según han confirmado las autoridades locales, al menos 14 personas han resultado heridas debido al ataque, pero no se descarta que esta cifra pueda aumentar en las próximas horas debido a la gravedad de algunos de los afectados. El bombardeo también provocó daños materiales en comercios y servicios básicos de la ciudad.

Denuncia del Gobierno Ucraniano

El Gobierno ucraniano ha denunciado que Moscú está intensificando las ofensivas en el este del país, con especial presión en las regiones fronterizas con Rusia. La ciudad de Sumy, está situada cerca de la frontera y está siendo uno de los principales objetivos de los ataques rusos en el último mes.

De forma paralela, desde Moscú se han rebajado las expectativas ante una posible reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Desde el Kremlin no han encontrado medidas adecuadas para que se produzca un encuentro y se insiste en que las operaciones militares van a continuar por el momento.

En respuesta, Kiev ha vuelto a pedir a sus aliados internacionales que se lleven a cabo sanciones más severas contra Rusia, tanto en el ámbito económico como en el energético. El Gobierno de Ucrania considera que el endurecimiento de las restricciones va a resultar clave para llegar a debilita la capacidad que tiene Moscú para sostener su ofensiva militar.

