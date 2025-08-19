Hasta 700 toneladas y a medio kilómetro por hora: así es la histórica mudanza de una iglesia en Suecia

Suecia está viviendo un hecho insólito. Una iglesia está siendo trasladada debido al riesgo de agrietamiento de una mina sobre en la que se encuentra. Todo esto está ocurriendo en Kiruna, la ciudad más septentrional del país nórdico.

Este templo, sobre el cual gira una expectación sin precedentes, tiene más de 100 años de antigüedad y pesa cerca de 700 toneladas. Este trepidante viaje, el cual llevará a la iglesia a cinco kilómetros de su ubicación original, se está realizando a medio kilómetro por hora y se estima que esta 'mudanza' acabe en diez años.

El origen de esta 'mudanza'

Para entender la magnitud de este traslado tan mediático, nos tenemos que remontar al 2004, cuando los vecinos de esta localidad sueca se enteraron de qué gran parte de esta ciudad se encontraba encima de una mina. Es por ello, que se ha planificado la reubicación de esta iglesia y de varios edificios.

En el caso de la iglesia de Kiruna, su traslado comenzó el pasado martes y es el edificio más grande transportado hasta la fecha, según el medio sueco 'Expressen'. Esta sede religiosa está siendo transportada por un vehículo que cuenta con 224 neumáticos.

Para llevar a cabo este operativo, se ha tenido que triplicar el ancho de las carreteras, según el medio sueco 'Aftonbladet'. "Hay tramos estrechos en el camino. En algunos tramos jugaremos con 10 centímetros por lado”, declaraba Sebastián Druker, uno de los operadores que colaboran en esta misión.

Los preparativos de esta mudanza se han estado llevando a cabo durante ocho años. La encargada de esta misión es la empresa LKAB.

Los riesgos de este traslado

Aunque esta misión esté planificada, hay que tener en cuenta diversos factores de riesgo que podrían ponerla en jaque. Según detalla el medio sueco 'Byggnads Arbecaren', hay peligro de que parte de la estructura de esta iglesia quede dañada, en concreto, su gran retablo. Otro factor a tener en cuenta es el temporal durante el viaje, lo que puede hacer que se ablande el terreno y que, por lo tanto, surjan otros problemas durante su transporte.

Una mudanza, convertida en un espectáculo mediático

Son muchos los curiosos que se han trasladado hasta Kiruna para apreciar este acontecimiento histórico. Para el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en declaraciones a 'Expressen', "Esta mudanza simboliza tanto el respeto por nuestro patrimonio cultural común como la importancia de la industria minera sueca, que ha forjado la riqueza y la fortaleza de nuestro país".

Asimismo, este traslado contará con la presencia del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia y la televisión pública SVT transmitirá en directo un especial llamado para seguir de cerca esta mudanza. Todo ello, contará con la actuación musical de KAJ, últimos representantes suecos en el Festival de Eurovisión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.