Los médicos no dan crédito: extraen un cuchillo del pecho a un hombre que lo llevó consigo durante ocho años

Los hechos ocurrieron en Tanzania, cuando un hombre de 44 años acudió al médico tras ver que le salía pus en su pezón derecho. El cuchillo quedó alojado dentro del tórax del hombre después de un "violento altercado".

Cirujanos en una operación

Cirujanos en una operación Freepik

Beni López
Publicado:

En muchas ocasiones, el mundo de la medicina puede llegar a sorprendernos. Es el caso de un hombre que se enteró de que llevó consigo un cuchillo en el tórax durante ocho años. El hombre, de 44 años, acudió al médico con una supuración purulenta en la pared torácica de su pecho derecho. Fue entonces cuando una radiografía de tórax dio con la clave: el paciente portaba una hoja de cuchillo alojada en el tórax. Al parecer, esta entró por el omóplato derecho y logró esquivar cualquier órgano de relevancia.

El origen del caso

Este caso tiene su origen en un "violento altercado" cuando el paciente sufrió diversos cortes en la cara, la espalda, el pecho y el abdomen. Sin embargo, después de aquel episodio, el hombre llevó su vida con normalidad.

Resultaba llamativo que no sintiera ni dificultades respiratorias, ni tos ni fiebre, según detalla 'The Mirror'. Un cuadro clínico que dejó a los médicos perplejos. No fue hasta que el hombre recordó el incidente, cuando pudieron reconstruir el caso, según el medio citado.

Una intervención quirúrgica de éxito

El paciente fue tratado en el Hospital Nacional Muhimbili en Tanzania. Según el caso recogido por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, para extraerle este cuerpo extraño al paciente se le realizó una toracotomía y se recuperó sin complicaciones después de la operación. Además, los cirujanos le extrajeron el pus causado por el tejido muerto.

El hombre pasó en la UCI 24 horas y diez días mientras los médicos examinaban su situación, recoge 'The Mirror'.

Extraen un crucifijo del interior de una bebé de 10 meses en Perú

Este hecho tan curioso puede recordar al impactante que ocurrió en Perú en 2023, cuando los médicos de un centro hospitalario lograron extraer con éxito un crucifijo que se encontraba en la garganta de una bebé de 10 meses. Este incidente terminó de forma favorable gracias a la acción médica.

Todo comenzó cuando la madre notó signos de incomodidad a su hija, por lo que optó por llevarla al médico. Tras realizarle una radiografía, los doctores vieron que la pequeña tenía un crucifijo alojado en su esófago, lo que generó riesgo para la pequeña. La situación hizo que los médicos actuaran con rapidez con una intervención quirúrgica de éxito.

Este incidente pone de relieve la atención médica y la habilidad de los profesionales de resolver las emergencias de este tipo, evitando consecuencias más graves para la pequeña.

