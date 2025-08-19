Un avión de Condor Airlines aterriza de emergencia en Italia tras incendiarse un motor en pleno vuelo

Un vuelo de la aerolínea alemana Condor tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Brindisi, situado en el sur de Italia, tras incendiarse uno de sus motores durante el trayecto. El avión, que era un Boeing 757 que tenía como destino Dusseldorf, Alemania y venía desde Corfú, Grecia, transportaba a 273 pasajeros y ocho tripulantes.

El incidente tuvo lugar durante la noche del sábado y provocó momentos de terror entre lo viajeros, incluso algunos de ellos enviaron mensajes de despedida a sus familias tras creer que el avión no lograría llevar a cabo el aterrizaje con éxito.

¿Qué fue lo que ocurrió?

El vuelo despegó desde Corfú en torno a las 20:00 horas locales con destino Alemania. Según han recogido medios como Bild y WDR, poco después de alcanzar los 36.000 pies de altitud, los pasajeros empezaron a observar llamas en el ala derecha del avión. Al parecer, el fuego en cuestión procedía de un interrupción del flujo de aire en un turbina del motor, lo que generó una reacción química en la cámara de combustión.

Los testigos han descrito momentos de gran tensión que se vivieron en la cabina. "De repente, se fue la luz durante unos segundos y nos dimos cuenta de que ya no estábamos subiendo”, relató un pasajero a Bild. Otro confirmó que envió mensajes de despedida a sus familiares creyendo que "ya se acabó".

El avión consiguió realizar un aterrizaje de emergencia en Brindisi en torno a las 20:15 horas locales, cuando solo habían pasado 40 minutos desde que se produjo el despegue. Tras el aterrizaje, todos los pasajeros fueron evacuados sin incidentes, algunos fueron alojados en hoteles cercanos mientras que otros pasaron la noche en el aeropuerto a la espera de que otro avión los devolviese a Alemania. La compañía ofreció cupones, mantas y la apertura de tiendas para proporcionar provisiones a los afectados.

La aerolínea a confirmado en un comunicado oficial que ninguno de los pasajeros estuvo en ningún momento "en peligro", y que el incidente se produjo debido a "una indicación de un parámetro fuera del rango normal causada por una perturbación en el suministro de flujo de aire al motor”. Y ha querido disculparse de forma oficial: “Pedimos disculpas por cualquier inconveniente ocasionado, pero la seguridad de nuestros pasajeros y empleados es siempre nuestra máxima prioridad”.

