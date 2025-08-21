Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Estados Unidos

Detenida una pareja en Colorado por ocultar un cadáver en su casa durante un año para cobrar su pensión

Los acusados convivieron durante año y medio con el cuerpo de un amigo fallecido para seguir recibiendo sus ingresos del Seguro Social.

Cord&oacute;n policial en Estados Unidos

Cordón policial en Estados UnidosPixabay

Publicidad

La Policía de Lakewood, en Colorado (Estados Unidos), ha detenido a James Agnew, de 55 años, y Suzanne Agnew, de 57, acusados de ocultar el cadáver de un amigo para apropiarse de su pensión. Según la orden de arresto, ambos mantuvieron en su vivienda durante un año y medio el cuerpo de James Francis O’Neill, de 64 años, fallecido entre el 10 y el 20 de diciembre de 2023 por causas naturales.

El cadáver fue hallado el pasado 3 de julio bajo un colchón inflable, sin ningún tipo de protección, lo que permitió que los ocho perros chihuahua de la pareja mordieran los restos.

Un plan económico

Los investigadores aseguran que los acusados reconocieron no haber notificado la muerte de su amigo con el fin de seguir recibiendo los pagos del Seguro Social, que ascendían a unos 1.000 dólares mensuales. Durante todo este tiempo, los fondos fueron ingresados en la cuenta bancaria de la víctima y utilizados por los Agnew.

La investigación comenzó tras la denuncia del hermano de O’Neill, quien alertó en junio a las autoridades de la falta de contacto con él. Tras obtener una orden judicial, la policía accedió a la vivienda, donde descubrió el cuerpo.

La pareja se enfrenta a cargos por abuso de un cadáver, manipulación de un cuerpo humano fallecido, robo y uso fraudulento de dispositivos financieros. De ser declarados culpables, podrían recibir penas de hasta diez años de prisión y multas que rondan los 10.000 dólares, aunque la condena dependerá de factores como su estado psicológico o la naturaleza de su relación con la víctima.

Este tipo de casos no son habituales, aunque existen precedentes. En 2000, en Texas, un hombre convivió con los cadáveres de sus padres para cobrar sus prestaciones, lo que llevó a endurecer la legislación en ese estado. Más recientemente, en junio de este año, el propietario de una funeraria de Colorado fue condenado a 20 años de cárcel tras descubrirse 190 cuerpos almacenados de forma ilegal en un fraude vinculado a fondos de la pandemia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Israel "controla las puertas" de Gaza horas después de aprobar su plan para conquistar la ciudad

Soldado israelí en la frontera con GaZA

Publicidad

Mundo

Cordón policial en Estados Unidos

Detenida una pareja en Colorado por ocultar un cadáver en su casa durante un año para cobrar su pensión

Bombardeos de Gaza

Israel intensifica los bombardeos sobre Gaza y anuncia el inicio de su plan militar

El lote de gambas contaminadas proviene de una empresa con sede en Indonesia

Detectan un radioactivo en gambas congeladas que puede conllevar "un mayor riesgo cáncer"

Instagram y Facebook sufren una caída en varios países, entre ellos España
Italia

Facebook cierra un grupo de 32.000 usuarios en el que se compartían imágenes íntimas de sus mujeres

Incendio Portugal
Incendios Portugal

La ola de incendios en Portugal suma una nueva víctima: un voluntario de 75 años muere mientras intentaba luchar contra el fuego

Hermandad en Estados Unidos
EEUU

Bailes virales y coreografías imposibles: así son los castings para entrar en las hermandades en EEUU

Las hermandades son toda una tradición en Estados Unidos. Un fenómeno que ha saltado a las redes sociales con bailes virales.

Explosión aeropuerto de Milán
Milán

VIDEO | Un hombre de 26 años provoca un incendio en la T1 del aeropuerto de Milán

El hombre no era pasajero, porque no contaba con tarjeta de embarque.

Soldado israelí en la frontera con GaZA

Israel "controla las puertas" de Gaza horas después de aprobar su plan para conquistar la ciudad

Una región de Malasia amenaza con encarcelar a los musulmanes que no recen los viernes

Una región de Malasia amenaza con encarcelar a los musulmanes que no recen los viernes, pero también podrían ser multados

Abuelo mirando un smartphone

Un hombre de 75 años se enamora de una IA y pide el divorcio a su mujer

Publicidad