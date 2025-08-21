Detenida una pareja en Colorado por ocultar un cadáver en su casa durante un año para cobrar su pensión

La Policía de Lakewood, en Colorado (Estados Unidos), ha detenido a James Agnew, de 55 años, y Suzanne Agnew, de 57, acusados de ocultar el cadáver de un amigo para apropiarse de su pensión. Según la orden de arresto, ambos mantuvieron en su vivienda durante un año y medio el cuerpo de James Francis O’Neill, de 64 años, fallecido entre el 10 y el 20 de diciembre de 2023 por causas naturales.

El cadáver fue hallado el pasado 3 de julio bajo un colchón inflable, sin ningún tipo de protección, lo que permitió que los ocho perros chihuahua de la pareja mordieran los restos.

Un plan económico

Los investigadores aseguran que los acusados reconocieron no haber notificado la muerte de su amigo con el fin de seguir recibiendo los pagos del Seguro Social, que ascendían a unos 1.000 dólares mensuales. Durante todo este tiempo, los fondos fueron ingresados en la cuenta bancaria de la víctima y utilizados por los Agnew.

La investigación comenzó tras la denuncia del hermano de O’Neill, quien alertó en junio a las autoridades de la falta de contacto con él. Tras obtener una orden judicial, la policía accedió a la vivienda, donde descubrió el cuerpo.

La pareja se enfrenta a cargos por abuso de un cadáver, manipulación de un cuerpo humano fallecido, robo y uso fraudulento de dispositivos financieros. De ser declarados culpables, podrían recibir penas de hasta diez años de prisión y multas que rondan los 10.000 dólares, aunque la condena dependerá de factores como su estado psicológico o la naturaleza de su relación con la víctima.

Este tipo de casos no son habituales, aunque existen precedentes. En 2000, en Texas, un hombre convivió con los cadáveres de sus padres para cobrar sus prestaciones, lo que llevó a endurecer la legislación en ese estado. Más recientemente, en junio de este año, el propietario de una funeraria de Colorado fue condenado a 20 años de cárcel tras descubrirse 190 cuerpos almacenados de forma ilegal en un fraude vinculado a fondos de la pandemia.

