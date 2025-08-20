Bailes virales y coreografías imposibles: así son los castings para entrar en las hermandades en EEUU

Quizás lo hayas visto en las películas americanas, pero tal vez no sepas muy bien cómo funcionan. Las hermandades en Estados Unidos son toda una tradición. Ahora este fenómeno ha saltado a las redes sociales con coreografías imposibles con uniforme e incluso bailar frente a mansiones imponentes.

La competencia es feroz para entrar y quedarse tiene un precio. Sus integrantes llegan a pagar miles de dólares por semestre. Su reclutamiento se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales.

Salir en redes sociales, da muchos puntos

Formar parte de estas hermandades supone, en diversas ocasiones, a estar dispuesta a que millones de personas de todo el mundo vea tus movimientos de cadera o tus habilidades para coreografías imposibles. Porque salir en redes, puntúa y vestir de marca, también. Otro de los aspectos a evaluar es estar perfectamente maquilladas y peinadas.

¿Qué son las fraternidades y las hermandades?: su origen

Las fraternidades y las hermandades son clubes estudiantiles propios de las universidades estadounidenses. Cada organización gira en torno a unos objetivos o aspiraciones compartidas por sus miembros. Estas hermandades y fraternidades suelen denominarse con letras griegas para representar cada una de las diferentes ramas o clubes. Las hermandades están formadas exclusivamente por mujeres, mientras que las fraternidades la componen estudiantes varones.

La primera fraternidad se creó en 1776, la conocida con letras griegas 'Phi Beta Kappa', y se mantuvo en secreto. Ya a partir del siglo XIX, los estudiantes comenzaron a formar sus propios grupos para debatir y discutir sobre temas de actualidad y literatura. Todo ello, debido a la motivación de los estudiantes por ir más allá de los temas ofrecidos en el aula, según detalla 'Appalachian State University'. Con el paso del tiempo, esta intención más intelectual fue cambiando derivando en organizaciones de fiestas, eventos deportivos, bailes, etc.

¿Cuánto cuesta unirse a una hermandad?

Según recoge 'US News', las cuotas semestrales en las hermandades en la Universidad de Auburn en Alabama oscilan entre los 624 dólares y los 1.686 dólares para las nuevas socias y entre los 509 y los 1.030 dólares para las socias activas. No obstante, esta cifra puede variar según la universidad, en el caso de la Universidad Estatal de Arizona las nuevas socias pagan entre 475 y 3.516'03 dólares, mientras que las activas pueden pagar entre 450 y 2.660 dólares el semestre de otoño de 2025.

