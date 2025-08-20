VIDEO | Un hombre de 26 años provoca un incendio en la T1 del aeropuerto de Milán

En la Terminal 1 del Aeropuerto de Malpensa (Milán), un hombre de 26 años ha prendido fuego a los mostradores al lanzar líquido inflamable. El incidente, que tuvo lugar en torno a las 11 de la mañana de este miércoles, ha provocado el desalojo de la terminal por razones de seguridad. Aún así no ha surgido ningún inconveniente para el tráfico aéreo y la actividad del aeropuerto continuó con normalidad.

El hombre, procedente de Mali, no contaba con tarjeta de embarque. Golpeó el mostrador de facturación número 13 con un martillo y terminó prendiéndole fuego. Finalmente, fue retenido entre cinco personas, y posteriormente detenido por la policía que han confirmado que no cuenta con antecedentes penales. Los bomberos acudieron rápidamente y sofocaron las llamas. No se ha tenido que lamentar daños.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.