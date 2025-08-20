Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
VIDEO | Un hombre de 26 años provoca un incendio en la T1 del aeropuerto de Milán

El hombre no era pasajero, porque no contaba con tarjeta de embarque.

Explosión aeropuerto de Milán

En la Terminal 1 del Aeropuerto de Malpensa (Milán), un hombre de 26 años ha prendido fuego a los mostradores al lanzar líquido inflamable. El incidente, que tuvo lugar en torno a las 11 de la mañana de este miércoles, ha provocado el desalojo de la terminal por razones de seguridad. Aún así no ha surgido ningún inconveniente para el tráfico aéreo y la actividad del aeropuerto continuó con normalidad.

El hombre, procedente de Mali, no contaba con tarjeta de embarque. Golpeó el mostrador de facturación número 13 con un martillo y terminó prendiéndole fuego. Finalmente, fue retenido entre cinco personas, y posteriormente detenido por la policía que han confirmado que no cuenta con antecedentes penales. Los bomberos acudieron rápidamente y sofocaron las llamas. No se ha tenido que lamentar daños.

