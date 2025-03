El secreto de Araceli Hidalgo a sus 101 años, la primera persona vacunada de la COVID19

El 14 de marzo de 2020, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, declaró el Estado de Alarma para las próximas dos semanas "con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19", según establece el Boletín Oficial del Estado. Pero, el aumento de contagios y muertes por el virus agravó la situación a nivel nacional y se prorrogó el confinamiento hasta junio.

Durante ese año, los científicos desarrollaban ensayos clínicos de la vacuna contra la COVID-19. Estudiaron sus síntomas, los efectos a largo plazo, pruebas diagnosticas y de anticuerpos, así como tratamientos y fármacos. El doctor Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó "la autorización de uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech".

Desde Moncloa informaron de la llegada de las primeras dosis de la vacuna a un almacén de Guadalajara y que se iniciaría la vacunación a partir del día siguiente, comenzando así la primera de las tres etapas que establecía la Estrategia de Vacunación contra el Covid en España. Priorizaban a cuatro grupos de población: residentes y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad; el personal sanitario de primera línea; otro personal sanitario y sociosanitario; y grandes dependientes no institucionalizados.

La primera vacunada de España

Eran las nueve de la mañana del último domingo de un año que quedaría marcado en la historia de la humanidad. Un 27 de diciembre de 2020 comenzaba en España el remedio para prevenir más casos de COVID19 y poner fin a la emergencia sanitaria con la vacunación.

Araceli Hidalgo, una mujer, en aquel entonces, de 96 años, fue la primera persona de nuestro país en vacunarse contra el virus que se cobró la vida de millones de personas. Los sanitarios acudieron hasta la residencia de Los Olmos de Guadalajara, lugar donde vivía, para inyectarle la primera vacuna contra la COVID-19. Tres semanas después, el 18 de enero, recibió la segunda vacuna. Su imagen dio la vuelta al país convirtiéndose en un ejemplo de lucha y resistencia contra el fatídico virus.

Un lustro después y a sus 101 años, Araceli se encuentra "bien". Sigue en el mismo lugar donde la conocimos, en la residencia guadalajarense, y con el buen carácter que la caracteriza asegura que "paso el día con las compañeras, hablando y jugando al bingo, que me distrae mucho. Lo pasamos bien". A pesar de ir en silla de ruedas, la centenaria practica gimnasia que la permite estar en buena forma. Su secreto es "estar tranquila, no tener preocupaciones y pasarlo bien", sobre todo jugando al bingo, que ha confesado a EFE, ser su mayor entretenimiento.

Echando la vista atrás, ha recordado los días en el momento más crítico de la pandemia: "No podíamos salir de la habitación, estábamos encerradas, nos servían la comida". Sobre la decisión de vacunarse, no dudó en ello: "Fui rápida, me lo dijeron y me la puse sin miedo, tranquila".

Araceli, natural de la ciudad granadina de Guadix, entró al centro residencial en 2013 tras fallecer su marido. Desde entonces ha formado una familia junto a los residentes y profesionales. Además de tener a menudo visitas de sus dos hijos, cuatro nietos y tres biznietas.

Miles de muertes en las residencias de Madrid

Se cumplen cinco años, desde la confirmación de la primera muerte por covid en una residencia de mayores de Madrid. Un grupo que fue golpeado con fuerza por la pandemia, y que solo en la capital se cobró la vida de 9.469 residentes en los primeros dos meses, según un informe de la Comunidad de Madrid.

El 8 de marzo, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ordenó el confinamiento de 44.000 ancianos que vivían en residencial publicas, privadas y concertadas, así como la orden de no trasladar al hospital a aquellos que fueran dependientes o tuvieran enfermedades cognitivas. Por lo que se prometió "poner en marcha un recurso asistencial intermedio para atender a los pacientes con coronavirus entre la asistencia domiciliaria y el ingreso hospitalario. Se trata de la estancia medicalizada intermedia, que se llevará a cabo con afectados leves que no pueden estar en su casa y que se tratarán en hoteles, pabellones u otros espacios", expresaban en el comunicado.

Pero sucedió lo contrario. La directora de la residencia Mirasierra, de Domusvi "se derrumba en varias ocasiones manifestando su necesidad de apoyo psicológico, a toda la plantilla en general y al equipo directivo y técnico en particular", según recoge el acta policial junto con otras declaraciones de otros centros que manifiestan "el absoluto abandono por parte de las instituciones públicas".

Según datos de la comunidad, se confirma que de los más de 9.000 residentes, más de 5.000 murieron por Covid o síntomas similares, 7.219 murieron sin ser trasladados a un hospital. Los datos aportados del texto establecen que entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2020 murió el 21,5%.

