La Unión Europea y Estados Unidos cierran un acuerdo para frenar la guerra comercial

Washington aplicará un arancel del 15% a las importaciones europeas y Bruselas se compromete a ampliar sus compras de energía y material militar.

Reunión entre Von der Leyen y Trump. Archivo.Europa Press

Celia de Santiago
Actualizado:
Publicado:

La Unión Europea y Estados Unidos han formalizado por escrito los términos del pacto que busca frenar una guerra arancelaria entre ambas potencias económicas. El acuerdo, alcanzado de manera verbal el pasado 27 de julio, ha quedado ya reflejado en un documento oficial, según han confirmado fuentes comunitarias.

El entendimiento establece que Washington impondrá un arancel del 15% sobre la mayoría de productos procedentes de la UE, medida que afecta de manera directa a sectores clave como el aceite de oliva o el vino español.

A cambio, Bruselas se compromete a reforzar sus compras de energía y material militar estadounidense, una inversión de miles de millones que persigue, según las partes, reforzar la cooperación estratégica. Además, se acuerda la apertura de todos los países europeos al comercio con Estados Unidos, un punto que consolida la posición de la primera potenciamundial como socio preferente en sectores estratégicos.

Evitar un conflicto económico

Con este acuerdo, ambas partes buscan estabilizar las relaciones comerciales y evitar una escalada que podría tener graves consecuencias para las economías de ambos bloques. Aunque las medidas suponen concesiones mutuas, las negociaciones han sido vistas en Bruselas como un mal menor frente al riesgo de una guerra comercial abierta.

