Homofobia en Malasia

Una región de Malasia amenaza con encarcelar a los musulmanes que no recen los viernes, pero también podrían ser multados

El estado malasio de Terengganu ha amenazado con encarcelar durante hasta dos años a los hombres que se salten las oraciones del viernes sin un motivo válido.

Los que cometan dicha infracción (faltar al rezo del viernes sin justificación convincente) podrían ser encarcelados por hasta dos años y multados con 3.000 ringgit (casi 580 euros), o ambas cosas, según las nuevas reglas que entraron en vigor esta semana en ese estado de Malasia. Las nuevas reglas fueron anunciadas por el gobernante Partido Islámico Pan-Malasio (PAS). Anteriormente, aquellos que faltaban a tres oraciones consecutivas del viernes se enfrentaban a un máximo de seis meses de prisión o una multa de hasta 1.000 ringgit (204 euros).

El miembro del comité ejecutivo de Información, Predicación y Fortalecimiento de la Sharia del estado, Muhammad Khalil Abdul Hadi, ha declarado que, mientras que antes solo se podía sancionar a quienes faltaban a tres oraciones del viernes consecutivas, ahora se castigará a partir de la primera infracción. Todo en virtud de la Ley de Delitos Penales de la Sharia (Takzir). Ya en 2019, seis hombres musulmanes recibieron sentencias de un mes de prisión tras ser detenidos por realizar un picnic junto a una cascada en lugar de asistir a la oración del viernes (salat al‑jumu’a), y además fueron multados con el equivalente a más de 400 euros cada uno.

Hasta un año de prisión

A partir de ahora, las penas para dichos actos se ven agravadas basándose en la Sección 16 del Enactment (decreto) de Delitos Penales Sharia (Takzir) de Terengganu, que tipifica como delito que hombres musulmanes no realicen las oraciones del viernes en la mezquita sin causa razonable. Esta norma establece una pena máxima de hasta dos años de prisión o una multa de hasta 3 000 ringgit, o ambas penas juntas. Terengganu, ubicado en Malasia Oriental, es el primer estado que penaliza la omisión del rezo del viernes pero no es el único. En Kelantan, estado vecino, se contempla también pena por faltar a la oración del viernes durante tres semanas seguidas sin excusa válida. Según el Council of Religion of Islam and Malay Customs (Kelantan) Enactment 1994, la sanción puede incluir un año de prisión o una multa de algo más de 200 euros.

Una región de Malasia amenaza con encarcelar a los musulmanes que no recen los viernes

