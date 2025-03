Última hora del estado del papa Francisco: ha descansado "bien toda la noche" y no necesita ventilación mecánica

El papa Francisco sigue estable con pronóstico reservado. No ha necesitado ventilación mecánica no invasiva en las últimas horas tras el broncoespasmo que sufrió el viernes, aseguran desde el Vaticano en el nuevo informe sobre la actualización de su estado de salud. Además, aseguran que el Papa ha descansado "bien" durante "toda la noche" y sin fiebre.

El papa "no necesitó ventilación mecánica no invasiva, sino sólo oxigenoterapia de alto flujo". Aún así, el cuadro clínico del pontífice sigue siendo "complejo" y su pronóstico "reservado", añadió el comunicado del domingo. "La crisis aislada de broncoespasmo del pasado viernes no ha tenido consecuencias directas. Sin embargo, el riesgo de criticidad se mantiene y, por tanto, el pronóstico sigue siendo reservado", informaba el comunicado del domingo.

El Papa, de 88 años, está ingresado en el Hospital Gemelli de Roma desde el pasado 14 de febrero por una bronquitis con infección polimicrobiana que derivó en una neumonía bilateral.

La Santa Sede informó este domingo que fueron a visitar al papa Francisco el secretario de Estado vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, y el sustituto de la Secretaria de Estado, el venezolano Edgar Peña Parra.

El Papa también ha agradecido este fin de semana el trabajo que desempeñan los médicos: "Os mando estos pensamientos todavía desde el hospital, donde cómo sabéis estoy desde hace varios días, acompañado por médicos y trabajadores sanitarios, a quiénes doy las gracias por la atención con la que me cuidan".

También agradeció a los fieles que rezan por su salud: "Siento todo vuestro afecto y vuestra cercanía y, en este momento particular, me siento como 'llevado' y sostenido por todo el Pueblo de Dios. ¡Gracias a todos!", remarcó el pontífice.

