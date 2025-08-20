Explosión en un centro veterinario de Carolina del Norte deja tres bomberos heridos

Una fuerte explosión sacudió este lunes en Wilmington, en Carolina del Norte, tras el choque de un vehículo contra una tubería de gas. El impacto originó una deflagración en un centro veterinario que estaba en fase de reconstrucción.

Aunque el edificio se encontraba vacío en el momento del suceso, tres bomberos resultaron heridos durante la intervención. Dos de ellos presentan lesiones leves, mientras que un tercero sufrió quemaduras graves en las manos.

La magnitud de la explosión generó una gran columna de humo que pudo observarse desde varios kilómetros de distancia, según testigos de la zona.

