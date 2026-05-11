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Hantavrius

La OMS avisa de que pueden aparecer nuevos casos de hantavirus en los "próximos días o semanas"

Debido al largo periodo de incubación de la enfermedad.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom

El director general de la OMS, Tedros AdhanomEFE/EPA/FABRICE COFFRINI / POOL

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La OMS ha advertido este lunes de que pueden aparecer nuevos casos de hantavirus "en los próximos días o semanas" debido al largo periodo de incubación que puede tener esta enfermedad.

Olivier Le Polain, jefe de la Unidad de Epidemiología de la OMS, se ha referido al respecto: "Por eso hay que mantenerse vigilante, pueden aparecer casos en los próximos días o semanas".

Tal y como han establecido los epidemiólogos y primeros 'expertos' en la enfermedad, el periodo de incubación del virus puede llegar a las seis semanas, pero son a las tres semanas el periodo de tiempo que transcurre entre la infección y los primeros síntomas.

Balance de la enfermedad

Desde que se descubriera el brote de hantavirus son nueve los casos, de los cuales siete han sido confirmados, y los últimos fueron un grupo de ciudadanos franceses que volvieron a su país. El número total de fallecidos es de tres.

¿Puede haber un segundo brote?

Por otra parte, el epidemiólogo Daniel López Acuña ha atendido a Antena 3 Noticias y ha insistido sobre el bajo riesgo que tiene el hantavirus para la población, no obstante, no ha descartado que se registren nuevos casos. Es más, ha confirmado que "podemos tener una segunda oleada de personas que estuvieron expuestas a las que estaban infectadas".

Los nuevos positivos mantienen la alerta internacional por el hantavirus. Pese a los dos nuevos casos, el epidemiólogo Daniel López Acuña asegura que "eso no tiene por qué cambiar el protocolo" y recuerda la "absoluta necesidad de la cuarentena". Asimismo, detalla que el protocolo no va a cambiar porque "se están usando equipos de protección y mascarilla".

¿Qué pasará si hay síntomas?

En el caso de que alguno de ellos comience a experimentar cualquier tipo de síntoma como fiebre o vómitos será trasladado de inmediato a una habitación de aislamiento con presión negativa. Allí se le practicará una PCR en sangre y en suero. Si el resultado fuera negativo, pero persistieran los síntomas, se repetirá la prueba 24 horas después.

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