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Pedro Sánchez recibe en La Moncloa al director de la OMS, una vez concluido el operativo de evacuación por la crisis del hantavirus

A las 09:30 horas de este martes, Pedro Sánchez recibe en La Moncloa al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, tras reunirse ambos darán una rueda de prensa conjunta.

Pedro Sánchez y Tedros Adhanom, imagen de archivo

Pedro Sánchez recibe en La Moncloa al director de la OMS, una vez concluido el operativo de evacuación por la crisis del hantavirus | Europa Press

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Miriam Vázquez
Publicado:

Una vez se ha dado por concluido el dispositivo de evacuación de los pasajeros del crucero con un brote de hantavirus, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom se van a reunir en La Moncloa.

A las 10:00 horas está previsto que ambos den una rueda de prensa conjunta. Esto obliga a retrasar la reunión semanal del Consejo de Ministros.

El 'MV Hondius' llegó al puerto de Granadilla, en Tenerife, el pasado domingo y desde ahí se ha evacuado a todos los pasajeros hacia sus respectivos países. Entre esos pasajeros también iban 14 españoles que fueron trasladados desde las islas al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid para guardar cuarentena.

En las últimas horas uno de esos pasajeros ha dado positivo en hantavirus por lo que ha sido trasladado a la planta 22 del mismo centro que cuenta con medidas de aislamiento y seguridad mayores.

Tanto Naciones Unidas, como el presidente del Consejo Europeo, António Costa o la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen han felicitado y agradecido a España por la gestión en esta crisis sanitaria. Pedro Sánchez ha querido corresponder a estos mensajes de gratitud con varios mensajes en su cuenta de X.

El presidente ha señalado que la coordinación entre países es "esencial para proteger vidas". "España siempre estará del lado de la solidaridad, la dignidad y el derecho internacional".

Además, ha subrayado que Europa debe seguir respondiendo "con unidad, coordinación y solidaridad" porque es la única manera de "enfrentar los desafíos globales con fuerza y humanidad".

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