Clavijo acusa al Gobierno de ocultar "deliberadamente" que había personas contagiadas en el crucero MV Hondius

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sigue con su postura crítica con respecto al Ejecutivo y su gestión con la crisis del brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius. Este martes, tras conocer el positivo en hantavirus del español, ha dado un paso más acusando al Gobierno de España de haber ocultado "deliberadamente" que había contagios de hantavirus a bordo del barco, a pesar de que lo sabía "desde el minuto 1".

Clavijo, durante el pleno del Parlamento autonómico sobre la crisis del hantavirus, ha señalado que su Gobierno había pedido que se hicieran pruebas PCR y test de antígenos en el barco antes de su llegada a Canarias y ahora descubre "por qué no lo querían hacer, porque sabían que había contagiados". Concretamente, el presidente canario lamenta que se haya faltado a "la dignidad del pueblo canario, del Gobierno de Canarias y de las instituciones por ocultar una información que conocían desde el minuto uno", añadiendo que es "un día triste" para Canarias, para la democracia y para él mismo.

Clavijo acusa de "deslealtad" a Ángel Víctor Torres

Clavijo señala directamente al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por su "deslealtad", y asegura que "es una afrenta" que jamás olvidará. Afirma que el ministro conocía lo que ocurría, y "habiendo sido presidente de esta tierra, ocultó esa información", ha señalado.

El presidente del Ejecutivo canario ha alabado el trabajo "ejemplar" de los medios de comunicación por destapar que el Gobierno sabía de al menos un contagio en el barco, algo que considera "determinante". Asegura que él no fue informado, por lo que acusa al Gobierno de España de quebrantar "la lealtad institucional, la buena fe y el buen hacer entre dos gobiernos".

Las indicaciones de Clavijo durante la operación

Clavijo mantiene que él no apoyaba que el Hondius se dirigiera al archipiélago, pero aún así "trabajó con lealtad". También ha mencionado que entre sus exigencias estaba que el operativo no se prolongara más de un día, algo que sostiene que habría sido posible y que al extenderla se complicó y finalmente, por el mal tiempo, el barco, que hasta entonces había permanecido fondeado como pidió el ejecutivo canario, tuvo que atracar en el muelle el lunes por la tarde para descargar a los últimos pasajeros.

El presidente subraya que su única preocupación es "garantizar la seguridad del pueblo canario", no "la gran mentira" que han querido construir sobre la posición del Gobierno de Canarias. También, algo en lo que ha insistido durante toda la operación ha sido en conocer los motivos por los que no se llevó a cabo el desembarco en Cabo Verde, país que asegura que tenía capacidades para ello.

Asimismo, Clavijo exigió conocer los partes médicos de las personas a bordo del "crucero de lujo": "Una vez que se tomó la decisión de llevarlo a Tenerife, pedimos que se hicieran las PCR antes del desembarco y que el operativo durara lo menos posible", ha reiterado. "Hoy sabemos que no querían que los test se hicieran en el buque porque se les iba a destapar la gran mentira: que venía gente contagiada", ha sostenido el presidente de Canarias. "Lo único que pedíamos era respeto, dignidad, lealtad y sinceridad, y del Gobierno de España y del PSOE hemos recibido mentira y ocultación", ha concluido.

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