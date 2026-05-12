Luis de la Fuente: "España no es un país racista, faltaría más"

A un mes del comienzo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Luis de la Fuente ha tomado la palabra y ha asegurado que la lista para la Copa del Mundo la compondrán 26 jugadores, aunque ha reconocido que llamará a una serie de jugadores para poder completar la lista para jugar ante Irak en Coruña el próximo 4 de junio, en la antesala del Mundial.

"Voy a dar una primicia: vamos a llevar 26 jugadores. Esa va a ser la lista. Va a haber una relación de jugadores que nos van a ayudar a completar la lista para jugar el partido del día 4 en Coruña (ante Irak). Una vez termine el partido, esos jugadores se irán. Si se produjera alguna lesión o contratiempo, ya veremos. Pero tomaremos decisiones según se van produciendo las circunstancias. En cualquier caso, van a ser solo 26 jugadores los que estén en la lista primera. Esperemos que no se produzca ningún contratiempo porque está siendo un año durísimo en cuanto a lesiones", ha explicado Luis de la Fuente este martes en los Desayunos Deportivos de Europa Press.

El seleccionador nacional indicó que Nico Williams llegará a tiempo para el Mundial y mostró su confianza en "que todos van a estar recuperados para el primer partido".

"Entramos en una fase crítica. Por suerte Nico es recuperable. Cruzamos los dedos en cada partido. Creo que todos van a estar recuperados para el primer partido. Y si no para más adelante. No habrá problema" ha señalado Nico Williams.

"Es un Mundial excepcional. Estamos en el grupo de candidatos, pero con otras muchas. No hace falta numerarlas porque todos sabemos cuáles son. Intentaremos estar al nivel que se nos exige", añadió el entrenador riojano.

Luis de la Fuente indicó que siempre ha tomado las decisiones convencido y quiso destacar la calidad humana del grupo de jugadores que estarán en el Mundial.

"Cuando tomo decisiones, lo hago convencido. Así ha sido toda mi vida. Van a ir 26 buenas personas, seguro. Trabajo con los mejores jugadores del mundo y las mejores personas den mundo. La imagen al exterior es otra cosa. Puede que venda menos lo que no se ve. Ser buena persona es sufrir por el de al lado. Todos me han demostrado serlo", aseveró Luis de la Fuente.

"España no es un país xenófobo. Lo que pasa es que..."

En otro orden de cosas, Luis de la Fuente abordó los cánticos racistas -'musulmán el que no bote'- proferidos por parte de la afición en el RCDE Stadium durante el último amistoso de 'La Roja', y aseveró que "no es un problema de fútbol". "España no es un país racista, faltaría más. A nosotros no nos tiene que dar ejemplo nadie, somos claramente un ejemplo de integración, de globalización, de vivir con normalidad en diferentes credos, razas, ideologías", afirmó.

"España no es un país xenófobo. Lo que pasa es que hay un tema de violencia y con la violencia es con lo que hay que ser intolerante. A los violentos que aprovechan el fútbol para buscar ese foco, ese altavoz que no tendrían en otro contexto, es precisamente con lo que hay que acabar", opinó el seleccionador nacional.

"No tengo ninguna duda de que España reúne todas las condiciones, todas, para ser ejemplar en todo lo que debe acontecer en un espectáculo deportivo de la magnitud de la final de un Mundial", explicó Luis de la Fuente.

Luis de la Fuente admitió que nunca ha vivido "ni como jugador ni como entrenador" como el vivido la semana pasada en Valdebebas entre Valverde y Tchouaméni.

"Yo vengo de una época del ordeno y mando. Eso ha cambiado. Antes te tirabas de cabeza a un barranco y luego preguntabas. Eso hoy no es así. Hay que entender el rol de cada uno, el equilibrio. No sé qué es ser líder. En lo que me centro es en llegar objetivo. Ser dialogante no es contrario a la disciplina. Es mi modelo y funciona. ¿Mourinho? Es muy buen entrenador. Pero hay que conocer la materia prima para opinar y yo no conozco el vestuario del Real Madrid", aseguró Luis de la Fuente.

"Los jugadores están emocionados. Y yo igual, pero elevado a la enésima potencia. Y a la vez muy tranquilo y deseando empezar. Que esto empieza ya", concluyó Luis de la Fuente