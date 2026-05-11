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Masters de Roma

Zverev matiza sus palabras sobre Alcaraz: "En tierra batida está al mismo nivel o incluso por encima de Jannik"

El tenista alemán aclara sus polémicas declaraciones tras la final del Mutua Madrid Open.

Zverev celebra un punto ante Alexander Blockx en Roma

Zverev celebra un punto ante Alexander Blockx en RomaReuters

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Alexander Zverev, número 3 de la ATP segundo favorito en Roma, superó este domingo al belga Alexander Blockx para avanzar hasta los octavos de final del Internazionali BNL d’Italia, donde se medirá al italiano Luciano Darderi. El de Hamburgo está siendo muy regular en 2026, pero aún le falta dar un paso mas para lograr superar a Jannik Sinner. El italiano le ha infligido cuatro derrotas en esta temporada (semifinales de Indian Wells, semifinales de Miami, semifinales de Montecarlo y final de Mutua Madrid Open) en los cuatro masters 1.000 que se han jugado en 2026.

Precisamente, tras su último partido ante el de San Cándido en la capital de España, Sinner dejó unas sorprendentes y polémicas declaraciones en las que colocaba al pupilo de Darren Cahill por encima de todos y en segundo escalón aseguraba que estaban Alcaraz, Djokovic y él mismo.

"Creo que hay una gran diferencia entre Sinner y todos los demás ahora mismo. Es bastante sencillo. Y creo que hay una gran diferencia entre (Carlos) Alcaraz, yo mismo, quizás Novak (Djokovic) y todos los demás", indicaba Zverev.

Esas palabras generaron bastante debate en el circuito, al compararse con dos jugadores que atesoran siete y 24 grand slam. Este domingo, después de ganar a Alexander Blockx (6- y 6-4), Alexander Zverev ha querido matizar sus declaraciones.

"La mayor diferencia por la ausencia de Carlos probablemente sea para Jannik, porque ahora mismo él es claramente el gran favorito. Carlos en tierra batida, cuando está sano, está al mismo nivel o incluso por encima de Jannik en favoritismo, especialmente en Roland Garros después de haber ganado allí dos veces", señaló el tenista alemán.

"Simplemente me centro en los oponentes que tengo delante"

Sascha reconoció centrarse en el camino que le queda en Roma hasta una hipotética final, pero admitió los problemas que padece cada vez que tiene a Sinner al otro lado de la pista.

"Voy partido a partido. No quiero mirar demasiado lejos y centrarme en las cosas que puedo controlar. Para mí lo importante es centrarme en las cosas que puedo controlar e intentar mejorar para poder vencer a Jannik. No puedes hablar de alguien a quien podrías enfrentarte en la final antes de ganar los primeros seis partidos", explicó Zverev.

"Hay chicos jóvenes que están jugando un tenis genial. Prizmic es definitivamente uno de ellos, está jugando un gran tenis. Voy a ir partido a partido. Eso es lo más importante, no mirar demasiado adelante, céntrate en las cosas que puedes controlar. La semana pasada Blockx estuvo en semifinales. Le ganó a todos los favoritos para llegar a semifinales. En el tenis, nunca se sabe. Cada semana es diferente. Simplemente me centro en los oponentes que tengo delante", concluyó Zverev.

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