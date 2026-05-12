El Barça estudia emprender acciones legales por las acusaciones de Florentino Pérez

El Barcelona estudiará emprender acciones legales por las declaraciones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que este martes ha acusado al club catalán de "corrupción", de "enriquecer a los árbitros" y de salir "siempre beneficiado" por los colegiados, en alusión al 'caso Negreira'.

"En referencia a la rueda de prensa convocada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, informamos de que nuestro departamento legal está estudiando detenidamente sus manifestaciones y acusaciones. En estos momentos se están analizando las mismas y valorando los próximos pasos a seguir. Cuando se considere oportuno, se informará adecuadamente sobre las posiciones y decisiones que se adopten", ha señalado la entidad azulgrana en un comunicado.

Guerra abierta por el 'caso Negreira'

Durante su comparecencia de esta tarde, el presidente anunció que el club llevará el asunto a la UEFA con un dosier: "Los socios del Madrid están conmigo, en mi guerra contra Negreira y demás. No solo sale perjudicado el Madrid, salen otros equipos. El Barça siempre sale beneficiado. La UEFA meterá mano en este asunto, que la va a meter. No puede ser que esté bajo la sospecha de una corrupción pagada durante 20 años".

"La UEFA nos ha admitido que mandemos todo el dosier. No he venido a que los árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona. He venido a luchar. No me puedo callar por eso. No hay precedente en el fútbol mundial, dice el presidente del CTA (Comité técnico de árbitros) que lo tenemos que olvidar. Pero cómo lo vamos a olvidar...".

"Estamos haciendo un dosier de 500 páginas que vamos a presentar a la UEFA. ¿Cómo lo vamos a olvidar?"

En otra parte de su intervención insistió en la gravedad del caso: "Que tengamos que escuchar al presidente de los árbitros decir que es algo que tenemos que olvidar... Estamos haciendo un dosier de 500 páginas que vamos a presentar a la UEFA. ¿Cómo lo vamos a olvidar? El mayor caso de corrupción de la historia del fútbol".

"Los socios del Madrid están conmigo contra los árbitros de Negreira. El Barça siempre sale beneficiado, pero hay otros equipos que también han salido perjudicados y me lo cuentan a mí. A ver si somos serios y la UEFA mete mano, porque no puede consentir que el fútbol más importante esté en manos de una corrupción 20 años pagada".

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