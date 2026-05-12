Hansi Flick y la bandera de Palestina de Lamine Yamal: "Son cosas que no me gustan"

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha comparecido solo dos días después de certificar su segunda Liga consecutiva en su segunda temporada como técnico azulgrana. El alemán estuvo presente en la rúa de celebración de este lunes por el centro de la Ciudad Condal y se refirió a la imagen de Lamine Yamal ondeando una bandera de palestina, algo que no gustó a Flick.

"Que Lamine apareciera con la bandera de Palestina son cosas que no me gustan. He hablado con él y si él quiere hacerlo, es su decisión. Tiene 18 años. Es mayor de edad. Hay que tener en cuenta lo que la gente espera de nosotros. Lo que vi ayer fue muy emotivo. La gente estaba muy contenta, estamos para jugar al fútbol y que la gente esté contenta. Estoy orgulloso del equipo. Hemos tenido lesiones, no ha sido fácil. Ha habido jugadores claves que no han estado disponible: Lamine, Pedri, Raphinha, Frenkie... Hemos mejorado mucho durante estos dos últimos meses. Es fantástico y es la clave de las victorias, también en el Clásico. Somos el equipo con menos goles encajados y nadie se lo habría esperado", resumió Flick.

El entrenador azulgrana reconoció haber hablado ya con Deco sobre las necesidades del equipo de cara a la próxima temporada.

"Tengo claras las posiciones a reforzar. Y Deco. Hemos hablado mucho en los últimos meses, pero el trabajo no ha concluido", indicó Flick.

Marcus Rashford y Robert Lewandowski son dos de los nombres que están sobre la mesa y el club debe decidir que hacer con ambos.

"A final de temporada se valorará. Las cifras de Marcus son buenas. Y de Robert, qué puedo decir. He ganado títulos con él y estoy orgulloso de ser su entrenador. Las cosas hay que analizarlas. Veremos al final de temporada qué pasa", explicó Hansi Flick.

El entrenador alemán confirmó que renovará con el club azulgrana hasta 2028, con un año más opcional, y se mostró agradecido a la entidad por la confianza que le está dando.

"Estoy muy agradecido al club por poder entrenar hasta 2028. El club tendrá el derecho de pararlo, yo también. Ya se hablará de ese año opcional. En los últimos días, me ha quedado claro que estoy en el lugar adecuado. Ahora hay que trabajar más duro, alcanzar el mejor nivel y conseguir títulos. Todos tienen ese sueño de ganar la Champions y lo volveremos a intentar", apuntó Flick.

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