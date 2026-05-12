Dani Carvajal se queda fuera de la prelista para el Mundial 2026

Dani Carvajal, futbolista del Real Madrid y campeón de Europa con España en 2024, no estará en el próximo Mundial de Fútbol tras quedarse fuera de la prelista de 55 jugadores de Luis de la Fuente, una lista que es vinculante y de la que saldrán los 26 elegidos para buscar la segunda estrella para el fútbol español en Estados Unidos, México y Canadá.

El internacional español, sin apenas minutos esta temporada en el club blanco, no ha sido incluido en esa prelista del seleccionador nacional, según informa EFE, lo que se traduce en que Carvajal no jugará su tercer Mundial, tras estar presente en Rusia 2018 y Catar 2022.

Tres lesiones, en especial la rotura de ligamento cruzado de la rodilla que sufrió en octubre de 2024, han dejado a Carvajal sin Mundial después de tocar la gloria hace dos años en la Eurocopa de Alemania.

Dani Carvajal ha sido internacional en 51 ocasiones. Debutó el 4 de septiembre de 2014 en la derrota de España ante Francia (1-0) en un amistoso en Saint Denis y su último encuentro fue el pasado 4 de septiembre ante Bulgaria en Sofía (0-3) en partido de la primera jornada de la fase de clasificación para el Mundial. A nivel internacional, el lateral español ha logrado una Eurocopa (2024) y una Nations league (2023).

Huijsen, Fran García y Gonzalo, en la prelista de Luis de la Fuente

Por otro lado, si hay tres compañeros suyos del Real Madrid en dicha prelista: el central Dean Huijsen, el lateral zurdo Fran García y el delantero Gonzalo García. El primero es el que más opciones tiene de estar en la lista final.

Una prelista de Luis de la Fuente que entregó durante la jornada del lunes a la FIFA y que, según la normativa de esta y a diferencia de ediciones anteriores, en caso de contratiempo, el técnico deberá acudir a la ella para cubrir ausencias en forma de lesión, siempre 24 horas antes del debut como límite; fecha que, para España, sería el 14 de junio, ya que al día siguiente se estrena frente a Cabo Verde. Antes, el 25 de mayo, Luis de la Fuente hará oficial la lista de jugadores que iniciarán la concentración en la Ciudad Del Fútbol de Las Rozas el 30.