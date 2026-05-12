Darren Cahill, sobre Sinner: "No es un robot, hay una parte de él..."

Jannik Sinner arrolló este lunes a australiano Alexei Popyrin (6-2 y 6-0) y se clasificó para los octavos de final del Masters de Roma. El de San Cándido acumula 30 victorias consecutivas en torneos de Masters 1.000, una racha estratosférica que le ha llevado a levantar los títulos en el Rolex Paris Masters, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid. El de San Cándido se ha transformado en una máquina de jugar al tenis y ganar partidos, una especia de robot o computadora sobre una pista de tenis. Pero esa definición no la comparte uno de sus entrenadores.

Darren Cahill ha ofrecido su opinión sobre el número 1 del mundo y ha asegurado que su pupilo "no es un robot", aclarando que "hay una parte de él que ama el peligro que no se ve mucho en la cancha".

"Él no es un robot. Hay una parte de él que ama el peligro que no se ve mucho en la cancha, porque cuando juega un partido, tiene una computadora interna funcionando continuamente, y hay cierta seguridad en la forma en que juega", explica el entrenadora australiano en declaraciones a La Gazzetta dello Sport.

"Calcula las posibilidades de ganar el punto eligiendo un golpe específico con menos riesgo, y esa es la seña de identidad de un jugador ganador", apunta Cahill.

El entrenador de Jannij Sinner desvela que el jugador italiano es diferente en su día a día, una faceta distinta a la que muestra en las canchas.

"En la vida, sin embargo, no es exactamente así. Ama las carreras de autos, la velocidad. Le encanta la adrenalina. Pero estas dos almas se juntan en un solo jugador increíblemente profesional: entrenamiento, comida, descanso", cuenta Darren Cahill.

Jannik Sinner volverá a saltar este martes a la pista central del Masters de Roma para medirse a su compatriota Andrea Pellegrino en busca de una plaza para los cuartos de final.

"Estoy intentando controlar lo que puedo controlar y el resto es, en realidad, una lotería. Cada día es diferente, cada jugador es un mundo nuevo, un día distinto; tienes que preparar bien el partido mentalmente, tienes que estar concentrado, porque si no lo estás, luego te cuesta salir de ahí", explicó Sinner este lunes tras apabullar a Alexei Popyrin.

"Juego para mejorarme a mí mismo, para divertirme también en la pista, porque jugar en Roma es una edición bellísima. Estoy feliz de estar en esta posición porque estoy pasando por un periodo muy positivo", admitió Sinner.

Octavos de final del Masters de Roma

Jannik Sinner vs Andrea Pellegrino

Andrey Rublev vs Nikoloz Basilashvili

Hamad Medjedovic vs Martín Landaluce

Thiago Tirante vs Daniil Medvedev

Casper Ruud def. Lorenzo Musetti (6-3 y 6-1)

Karen Khachanov def. Dino Prizmic (6-1 y 7-6(2))

Rafa Jódar def. Learner Tien (6-1 y 6-4)

Alexander Zverev vs Luciano Darderi