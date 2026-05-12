Llega a España el Global Champions Tour, la mejor competición ecuestre de saltos

Es una oportunidad ineludible para los amantes de los caballos. La élite de la hípica mundial visita España y se va a dar cita del 15 al 17 de mayo en el 115ºConcurso de Saltos Internacional de Madrid. Entre los participantes podremos ver a dos de nuestros mejores jinetes Sergio Álvarez Moya y Eduardo Álvarez Aznar que componen el único equipo íntegramente español, el Madrid in Motion.

En una competición como esta, del máximo nivel, la importancia de los jinetes es compartida con el papel que desempeñan los equinos, una sincronía que hace que "solo con pensar el caballo ya sabe donde tiene que ir", nos cuenta Sergio Álvarez. Ambos forman una pareja donde ninguno es más importante que el otro, aunque para ganar, dice Sergio "el jinete cuenta mucho", según Eduardo Álvarez si hablamos de porcentajes "el caballo es el 75-80 por ciento".

La relevancia del caballo también se hace palpable si hablamos de cifras, su coste puede llegar a 15 millones de euros, cuando han demostrado su valía en las competiciones, pero cuando empiezan a competir, con nueve o diez años, su precio puede ser solo de quince mil euros. Sergio nos pone un ejemplo: "Es como en fútbol, una promesa de 12 años si progresa hasta convertirse en uno de los mejores del mundo, luego ya casi ningún equipo lo podrá fichar".

Son caballos caros y muy mimados porque su trabajo lo requiere, son atletas, nos cuentan tanto Sergio como Eduardo, "y como atletas hay que cuidarlos", por eso tienen fisios que cuidan de su estado, veterinarios, dentistas, spa... lo que haga falta para que puedan rendir al máximo porque ellos son los que hacen el esfuerzo físico, "nosotros nos limitamos a acompañar".

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