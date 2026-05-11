Así es la cuarentena por hantavirus de los 14 españoles en el Hospital Gómez Ulla: turnos de 12 horas y qué hacer si tienen síntomas

El pasado 6 de mayo comenzó, según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, la cuarentena de los 14 españoles que desembarcaron este domingo 10 de mayo del crucero MV Hondius en el puerto canario de Granadilla.

El 6 de mayo arrancaron los 42 días de cuarentena

Nada más llegar fueron trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid para pasar los 42 días de cuarentena (6 de mayo al 17 de junio) para confirmar que no se han contagiado de hantavirus. En su llegada al hospital se les realizó una PCR que, mientras dé negativo, será repetida cada 7 días.

Por otra parte, este lunes 11 de mayo se conocerá el resultado de esta primera PCR a los 14 españoles que están aislados en el Gómez Ulla de Madrid. Los encargados de cuidar de ellos y de prestarles cualquier tipo de atención es de los trabajadores del hospital, los cuales están realizando turnos de 12 horas, al menos en lo que respecta a la enfermería.

Además, los cruceristas deberán permanecer en habitaciones individuales, siempre en la planta 13, y no podrán recibir visitas. También se les tomará la temperatura dos veces diarias, además de la mencionada PCR. Por otra parte, desde el sindicato Satse, la única reivindicación es que "se facilite el acceso al apoyo psicológico" para los 14 ingresados y para los trabajadores que les atienden.

¿Qué pasará si hay síntomas?

En el caso de que alguno de ellos comience a experimentar cualquier tipo de síntoma como fiebre o vómitos será trasladado de inmediato a una habitación de aislamiento con presión negativa. Allí se le practicará una PCR en sangre y en suero. Si el resultado fuera negativo, pero persistieran los síntomas, se repetirá la prueba 24 horas después.

¿Por qué el Gómez Ulla?

La unidad del Gómez Ulla es la mayor de España, con siete camas de hospitalización y un laboratorio BSL-3. Sus instalaciones permiten aislar a pacientes con sospecha o confirmación de Enfermedades Infecciosas de Alto Riesgo, minimizando el riesgo de contagio para el personal sanitario y para la población.

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