Ayuso acusa al Gobierno de Sánchez de "abandono", a ella y a su equipo, en un país "profundamente violento y peligroso" como México

"Intolerable abandono". Isabel Díaz Ayuso ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de no haber tenido ningún tipo de apoyo, ni ella ni su equipo, en un país "sumido por el narcotráfico", refiriéndose a México.

La presidenta de la Comunidad de Madrid inició un polémico viaje institucional a México del que finalmente acabó por suspender la última parte de actos programados como su asistencia a los Premios Platino. Díaz Ayuso argumentó adelantar su regreso por el "clima de boicot" propiciado por "el Gobierno de ultraizquierda mexicano", con la presidenta Claudia Sheinbaum a la cabeza.

Ayuso ha descrito al país mexicano como "profundamente violento y peligroso" y ha insistido "el Gobierno de España nos ha abandonado. No solamente nos ha abandonado, sino que ha echado fuego desde aquí", afeó Ayuso.

Asegura la presidenta de la Comunidad de Madrid, en una entrevista en la cadena COPE que tiene pruebas de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó al complejo donde se iban a celebrar los Premios Platino diciendo que como fuese la mandataria madrileña lo cerraba.

"Nadie se ha preocupado por nosotros", ha lamentado la madrileña y se preguntó si "tengo que ir en una flotilla a amenazar gobiernos para que tenga que haber una diplomacia y un apoyo por parte de nuestro Gobierno".

"Nos podía haber ocurrido cualquier cosa en cualquier sitio", porque aseguró que la presidenta mexicana desde su programa "se ha dedicado todos los días, de manera incompresible, a insultar, a ofender, a echar fuego contra nosotros" y agregó que el Gobierno de España también "sin saber dónde estábamos, cómo estábamos o cómo nos hemos tenido que proteger". "Ese es el motivo por el que completé la agenda que quedaba, sin ir a los Premios Platino", porque "nunca quise comprometerse a un evento que adoro y que quiero tanto, ni tampoco a los mexicanos con los que me he ido reuniendo", porque "ella pidió una lista con nombre y apellidos para ir contra ellos", dijo.