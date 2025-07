El derroche de sinceridad de Alcaraz en plena final de Wimbledon: "Sinner es mucho mejor que yo..."

Es muy poco habitual ver, y sobre todo escuchar, a un tenista como Carlos Alcaraz, mandar un mensaje tan negativo pero también sincero y realista como el que protagonizó el murciano en plena final de Wimbledon.

El campeón de las ediciones de Wimbledon en 2023 y 2024 -perdió hoy su primera final de Grand Slam- tuvo un ejercicio de sinceridad con su equipo en un cambio de lado cuando Jannik Sinner dominaba el juego y el marcador en la pista central.

"Sinner es mucho mejor que yo desde el fondo de pista, mucho mejor..."

"Es mucho mejor que yo desde el fondo de pista, mucho mejor que yo, mucho, por lo menos esto (gesto con los brazos), mucho mejor", aseguró Alcaraz mirando a su equipo mientras él descansaba en el banco.

A Carlos se le vio más apagado que nunca después de ganar el primer set, Jannik reaccionó de inmediato con un break en el primer juego y desde ahí dominó el encuentro a su antojo, sin casi ofrecer oportunidades de break con su servicio y haciendo sufrir mucho a Carlos con el suyo.

"La clave ha estado en el segundo saque, es muy difícil cuando sientes que lo único que haces es defenderte y correr"

Horas más tarde, ya en rueda de prensa, explicó así lo que sintió durante gran parte de la final: "He tenido un muy bajo porcentaje de primeros. También, no sabía qué hacer en algunos momentos porque desde el fondo de pista sentía que era mucho mejor que yo y no podía hacer nada. La clave ha estado en el segundo saque porque me los devolvía a la perfección y se posicionaba muy bien para atacarme. Es muy difícil cuando sientes que lo único que haces es defenderte y correr de un lado a otro. Le he regalado muchos puntos con mi segundo saque y yo debería haber apretado mucho más el suyo. Debo restar mejor y posicionarme mejor tras restar".

Alcaraz perdió hoy su primera final de Grand Slam tras ganar las cinco anteriores en un día en el que sufrió la cara y la cruz con su saque: Carlos conectó 15 aces por los 8 de Jannik, pero cometió 7 dobles faltas (2 del italiano) y solo sacó un 53% de primeros (62% del transalpino). No tuvo el día, y hoy sí que era representativo el balance de ganadores y errores no forzados (40 winners y 40 errores del nº1 por 38 y 36 del tenista de El Palmar). Cuando Alcaraz conecta menos ganadores que su rival... mal asunto.

