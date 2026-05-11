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Leire Díez

Un exmiembro del CNI señala a Leire Díez a través de unos audios por buscar "trapos sucios" de la UCO

Un testigo asegura ante el juez que la exdirigente socialista quería información contra el teniente coronel Antonio Balas tal y como ha podido conocer Antena 3 Noticias.

Imagen de la exmilitante socialista, Leire Díez

Un exmiembro del CNI señala a Leire Díez por buscar "trapos sucios" de la UCO | EFE

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Las declaraciones incorporadas a la investigación sobre Leire Díez siguen elevando la presión política sobre el caso. Antena 3 Noticias ha tenido acceso al testimonio prestado ante el juez por un exmiembro del Centro Nacional de Inteligencia, que asegura que Díez buscaba información comprometedora sobre el teniente coronel de la UCO Antonio Balas.

Según declaró el testigo durante su comparecencia judicial, el objetivo era localizar material que pudiera perjudicar al mando policial por las investigaciones que dirigía relacionadas con dirigentes socialistas.

"Quería pruebas y trapos sucios"

El exagente relató ante el magistrado que la actitud de Leire Díez transmitía una aparente capacidad de influencia dentro de distintas estructuras del Estado.

"Quería pruebas y trapos sucios. Que se buscaban pruebas del tipo que fuera. Un desparpajo para manejar fiscales… Parecía como parecía que tenía la autoridad para hacer esto", aseguró durante su declaración.

Las palabras del testigo forman parte de las diligencias abiertas en torno a la conocida ya como trama de la "fontanera del PSOE", término utilizado para referirse al supuesto papel de Díez en la búsqueda de información sensible.

El foco sobre la UCO

La investigación pone ahora el foco sobre posibles maniobras dirigidas a desacreditar a responsables de la Unidad Central Operativa implicados en investigaciones de relevancia política. Antonio Balas, por su parte, aparece mencionado en varias de las declaraciones recabadas por el juez debido a su papel en procedimientos relacionados con casos que afectan al entorno socialista.

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