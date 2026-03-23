Sebastián Korda y la clave para ganar a Alcaraz en Miami: "Eso es lo que hay que hacer para vencer a un jugador como él"

Sebastian Korda firmó este domingo una de las victorias más importantes de su carrera, derrotando a Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, en la tercera ronda del Miami Open (6-3, 5-7 y 6-4). El triunfo se cimentó en un gran servicio, un juego agresivo y un nivel sobresaliente al resto, como explicó el jugador de Bradenton, Florida.

"Fui lo más agresivo posible; saqué de maravilla durante todo el partido. Eso es lo que hay que hacer para vencer a un jugador como él", indicó el jugador estadounidense, número 36 del ranking ATP, tras la victoria.

Korda elogió el tenis de Carlos Alcaraz y aseguró que el murciano es capaz de realizar cualquier golpe en una pista de tenis.

"Es increíble en todos los aspectos de su juego. No hay nada que no pueda hacer", analizó Korda.

"Siempre sentí que, al enfrentarme a estos rivales tan duros, intentaba hacer un poco más de lo que realmente era necesario. Lo único que quería era ocuparme de mi lado de la cancha. No iba a tener una mala actitud, no iba a faltar a mi compromiso", reconoció el tenista estadounidense.

Martín Landaluce brilla en Miami y se cita con Korda

El español Martín Landaluce, 151 del mundo, logró este domingo en Miami la mejor victoria de su carrera, al derrotar a Karen Khachanov (6-3 y 7-6(2)) y avanzar a los octavos de final del Miami Open, donde se las verá con el verdudo de Carlos Alcaraz.

"Es la mejor victoria de mi carrera, uno de los mejores partidos de mi vida. He ido a por todo, he jugado increíble", reconoció Landaluce tras el triunfo ante el tenista ruso.

"Creo que la gente ha hecho que sacase lo mejor de mí, lo mejor está por llegar", señaló Martín Landaluce.

El tenista madrileño jugará por primera vez en su carrera en octavos de un Masters 1.000. Además, fue la segunda vez que vencía a un top 20. La primera victoria llegó el pasado viernes en segunda ronda contra el italiano Luciano Darderi (n.18).

"Va a ser un partido dificilísimo (ante Korda) porque viene con mucha confianza, está jugando en casa, la gente le va a animar", avisó Landaluce sobre su próximo duelo ante Korda.

También tuvo palabras de ánimo para su compatriota Rafael Jódar, quien cayó eliminado este domingo a manos del argentino Tomás Martín Etcheverry (5-7 y 4-6).

"Rafa estaba jugando increíble. Es especial porque nos hemos ido empujando los unos a los otros", indicó Martín Landaluce.