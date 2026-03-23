Martín Landaluce, en octavos del Miami Open tras derrotar a Karen Khachanov: "La mejor victoria de mi carrera"

No todo son malas noticias para el tenis español en el Miami Open. El mismo día que Alcaraz se despedía ante Sebastian Korda en la tercera ronda, Martín Landaluce, 151 del mundo, derrotaba a Karen Khachanov (número 15 de la ATP) para meterse por primera vez en su carrera en los octavos de final de un masters 1.000, siendoe l único español aún con vida en esta ronda en el Miami Open.

"Es la mejor victoria de mi carrera, uno de los mejores partidos de mi vida. He ido a por todo, he jugado increíble. Creo que la gente ha hecho que sacase lo mejor de mí, lo mejor está por llegar", reconocía Martín Landaluce.

El tenista madrileño se medirá el próximo martes a Sebastian Korda, el verdugo de Carlos Alcaraz.

"Va a ser un partido dificilísimo porque viene con mucha confianza, está jugando en casa, la gente le va a animar", indicó Landaluce.

El tenista madrileño está brillando en el Miami Open, donde ya ha superado a Giron, Darderi y Karen Khachanov. A sus 20 años se convirtió en el jugador de menor ranking en alcanzar el cuarto partido de Miami desde 2009, cuando lo logró el estadounidense Taylor Dent desde el puesto 467 de la clasificación.

Además, la segunda victoria de Landaluce contra un tenista del top 20. Estrenó esa lista el pasado viernes, al vencer al italiano Luciano Darderi (n.18) en segunda ronda.

Peor suerte para su compatriota Rafael Jódar, eliminado este domingo a manos del argentino Tomás Martín Etcheverry (5-7 y 4-6). Etcheverry sufrió para ganar el primer set, en el que el español gozó de una bola de set al resto, pero venció cómodamente el segundo tras quebrar a Jódar en su segundo juego al servicio.

El martes se medirá al estadounidense Tommy Paul (n.23), quien se deshizo este domingo del belga Raphael Collignon (n.72) por un 6-2, 3-6 y 7-6(5).

En el cuadro masculino, también destacó este domingo la paliza que el francés Arthur Fils (n.31) endosó al griego Stéfanos Tsisipas (n.51) (6-0 y 6-1), o el duelo entre sacadores en el que Taylor Fritz (n.7) se impuso a Reilly Opelka (n.67) (3-6 y 4-6).

Resultados tercera ronda del Miami Open 2026

Sebastian Korda def. Carlos Alcaraz (6-3, 5-7 y 6-4)

Martín Landaluce def. Karen Khaxchanov (6-3 y 7-6(2))

Jiri Lehecka def. E. Quinn (6-3 y 7-6(6))

Taylor Fritz def. Reilly Opelka (3-6 y 4-6)

Tomás Martín Etcheverry def. Rafael Jodar (5-7 y 4-6))

Tommy Paul def. Raphael Collignon (6-2, 3-6 y 7-6(5))

Vacherot def. Berrettini (6-7(5) y 4-6)

Arthur Fils def. Stefanos Tsitsipas (6-0 y 6-1)