El Supremo rechaza excarcelar a Koldo García porque cree que persiste el riesgo de fuga

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de libertad provisional solicitada por la defensa del exasesor Koldo García al entender que continúa el riesgo de fuga. La decisión se ha dado a conocer el último día del juicio que determinará si Koldo, junto al exministro José Luis Ábalos, amañaron contratos de mascarillas con el comisionista Víctor de Aldama a cambio de mordidas.

En un auto los magistrados que juzgaron a Koldo, Ábalos y Aldama consideran que no ha cambiado su situación y no ha desaparecido el riesgo de fuga que motivó la encarcelación de Koldo García y José Luis Ábalos. A ello añaden que, una vez finalizado el juicio, el tribunal se encuentra "en los inicios de una deliberación, compleja, que exige un examen detallado de la causa".

Fue la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, la que reclamó el pasado 6 de mayo, en su informe final, la libertad del exasesor de Ábalos. Argumentaba que no existe riesgo de fuga después del juicio y que hay "agravio comparativo" con Aldama, que es el único de los tres acusados que está libre.

"Koldo no decidía absolutamente nada, no solo en los contratos de mascarillas. Su papel era llevar la agenda del ministro y hacerle favores, ser su asesor personal", detalló la defensa de Koldo, que permanece en prisión provisional del mismo modo que Ábalos desde el pasado noviembre, ambos en la cárcel de Soto del Real (Madrid).

La declaración de Aldama, aplazada al 21 de mayo

Paralelamente, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha pospuesto al 21 de mayo la declaración como imputado del comisionista Víctor de Aldama, que inicialmente estaba prevista para este jueves. Junto a Aldama, el juez también había llamado a declarar como investigado al exasesor en el Ministerio de Transportes Koldo García, cuya citación en principio se mantiene para este jueves 14 de mayo. Sin embargo, su abogada Leticia de la Hoz ha presentado este lunes un escrito en el juzgado en el que solicita que se anule la comparecencia de su representado por haber sido ya juzgado en el Tribunal Supremo en relación a los contratos de compra de mascarillas.

El juez Moreno les ha citado a ambos para interrogarles en la causa en la que investiga los contratos de compra de mascarillas y de pruebas PCR que la trama Koldo gestionó con los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares en plena pandemia, presididos entonces por Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, respectivamente.

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