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Muere Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzlies, a los 29 años

Conmoción en la NBA: los Grizzlies han confirmado la triste noticia a través de sus redes sociales.

Brandon Clarke con los Memphis Grizzlies

Brandon Clarke con los Memphis GrizzliesEFE

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Los Memphis Grizzlies han anunciado este martes el fallecimiento de Brandon Clarke, alero de 29 años que llevaba siete temporadas en la NBA, sin que por el momento se hayan revelado las causas de su muerte.

"Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la gran comunidad de Memphis no será olvidado", señaló la franquicia en un comunicado.

"Expresamos nuestras más profundas condolencias a su familia y seres queridos durante este difícil momento", añadió el club.

Elegido en el mejor quinteto de novatos

Clarke, elegido en el mejor quinteto de novatos en su primera temporada en la liga, desarrolló toda su carrera profesional en Memphis, tras ser seleccionado con el número 21 del draft de 2019.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, también lamentó su fallecimiento: "Estamos devastados por la noticia del fallecimiento de Brandon Clarke. Brandon fue una luz brillante en nuestra liga, conocido por su increíble atletismo, su espíritu competitivo y su carácter genuino. Su pérdida deja un vacío profundo en la familia de la NBA. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus amigos y a toda la organización de los Memphis Grizzlies en este momento de inmenso dolor".

Promedio de 10,2 puntos y 5,5 rebotes

En sus 309 partidos en la NBA, Clarke promedió 10,2 puntos y 5,5 rebotes, destacando especialmente por su aportación desde el banquillo, pese a haber sido titular en 50 encuentros.

En la última temporada, marcada por los malos resultados del equipo, apenas pudo disputar dos partidos debido a una grave lesión en la pantorrilla sufrida en diciembre.

Posesión y tráfico de sustancias

Además, el pasado mes de abril fue detenido en Arkansas acusado de posesión y tráfico de sustancias controladas. De hecho, según el portal estadounidense TMZ, su muerte está siendo investigada como una posible sobredosis.

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