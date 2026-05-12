Rafa Jódar desespera a Learner Tien rumbo a los cuartos de Roma

Rafa Jódar, como ya hizo en el Mutua Madrid Open, se clasificó este martes para los cuartos de final del Masters de Roma tras superar a Learner Tien (6-1 y 6-4), otra de las jóvenes promesas del circuito y al que el tenista de Leganés acabó desesperando. A sus 19 años, es complicado saber cuál es el techo del español, si es que lo hay. Con una madurez que asusta, Jodár despachó al estadounidense, cuartofinalista de último Open de Australia, en una hora y 15 minutos.

Será la segunda vez que Rafa Jodár, que ya ha derrotado a Nuno Borges, Matteo Arnaldi y Learner Tien en la capital italiana, juegue unos cuartos de final de un masters 1.000 tras haber alcanzado esa ronda hace solo unos días en Madrid, donde Sinner frenó al tenista madrileño. Rafa Jódar solventó el primer set en 31 minutos y con un contundente 6-1 ante un Tien sin apenas opciones en ese primer parcial.

Más batalla hubo en el segundo set, con un Learner Tien que quebró el saque de Jódar para ponerse 1-3 arriba. Pero el de Leganés volvió a tirar de cabeza y templanza para endosarle un parcial de cuatro juegos consecutivos, con dos roturas incluidas, para dispararse hasta el 5-3. El estadounidense fue capaz de aguantar su turno de servicio, pero nada pudo hacer al resto. Jódar cerró el segundo set (6-4) para meterse por primera vez en su carrera en los cuartos de final del Masters de Roma.

"Muy contento con mi nivel hoy, Tien es un rival muy duro. He tenido que trabajar muy duro y muy contento con la victoria, Ahora, a pensar en el siguiente partido", indicó Jódar a pie de posta tras ganar a Tien.

Rafa Jódar, que saldrá de la capital italiana dentro del top-30 y como cabeza de serie para Roland Garros, jugará en los cuartos de final ante el ganador del Luciano Darderi vs Alexander Zverev.

Octavos de final del Masters de Roma

Jannik Sinner vs Andrea Pellegrino

Andrey Rublev vs Nikoloz Basilashvili

Hamad Medjedovic vs Martín Landaluce

Thiago Tirante vs Daniil Medvedev

Casper Ruud def. Lorenzo Musetti (6-3 y 6-1)

Karen Khachanov def. Dino Prizmic (6-1 y 7-6(2))

Rafa Jódar def. Learner Tien (6-1 y 6-4)

Alexander Zverev vs Luciano Darderi