Fils despierta a Jódar del sueño barcelonés y le deja a las puertas de la final del Godó

El francés Arthur Fils disputará la final del Barcelona Open Banc Sabadell tras imponerse este sábado al español Rafa Jódar (3-6, 6-3 y 6-2) en una semifinal que cambió de rumbo tras un gran inicio del joven madrileño, que terminó pagando el desgaste físico.

Fue un duelo de alto nivel entre dos de las grandes promesas del circuito en una Pista Rafa Nadal que presentó un gran ambiente y que empujó a Jódar en los momentos clave, aunque no fue suficiente para llevarle a su primera final ATP.

El español, de 19 años y número 55 del ranking, comenzó con personalidad, resistiendo un exigente juego de más de siete minutos en el que salvó hasta cuatro bolas de break. Ese momento impulsó su juego y le permitió romper el servicio de Fils para colocarse 5-3 y cerrar el primer set al saque por 6-3, pese a dos dobles faltas finales.

El partido cambia en el segundo set

Sin embargo, el partido cambió en el segundo set. Fils elevó la agresividad desde el resto y, tras mantener la igualdad hasta el 3-3, rompió el saque de Jódar en el octavo juego. El francés igualó el partido (6-3) tras salvar dos bolas de rotura en el último juego.

En el tercer set, el desgaste pasó factura al español. Fils rompió pronto y dominó con mayor frescura física y confianza, ante un Jódar cada vez más exigido en un partido que rozó las dos horas (1:52). El francés cerró el duelo con autoridad (6-2) y selló su pase a la final.

A sus 21 años y número 30 del ranking ATP, Fils continúa su progresión en el circuito y buscará el título en Barcelona frente a Andrey Rublev.

Rublev, primera final en Barcelona

Por su parte, el ruso Andrey Rublev alcanzó su primera final en el Godó tras remontar al serbio Hamad Medjedovic (3-6, 6-2 y 6-2) en casi dos horas de partido.

Rublev, número 15 del mundo, empezó con dudas y no aprovechó sus opciones al resto, lo que permitió a Medjedovic llevarse el primer set. Sin embargo, reaccionó con autoridad en las dos siguientes mangas, imponiendo su ritmo y mayor solidez.

El serbio, número 88 del ranking y procedente de la fase previa, acusó el desgaste físico en el tramo final del encuentro, tras una semana intensa de competición.

De este modo, Rublev jugará su primera final en Barcelona en su octava participación en el torneo, donde se enfrentará a un Fils en plena ascensión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.