Roberto Bautista anuncia su retirada: "Hay decisiones que no son fáciles, pero..."

A sus 38 años, recién cumplidos el pasado 14 de abril, Roberto Bautista Agut ha anunciado este jueves su retirada como tenista profesional a final de 2026.

"Hay decisiones que no son fáciles, pero que nacen desde la serenidad y el corazón: la temporada 2026 será mi último como tenista profesional. He vivido mi sueño durante muchos años. He dado todo lo que tenía dentro en cada entrenamiento y en cada partido. Ahora siento que ha llegado el momento de empezar a despedirme, de disfrutar cada torneo de una forma diferente y de cerrar esta etapa con gratitud hacia mi querido tenis", explica el tenista de Castellón de la Plana en sus redes sociales.

"Quiero vivir hasta el último punto este año. Sentir y agradecer el apoyo de la gente, competir una vez más en los torneos que han sido parte de mi vida y despedirme en la pista, que es donde siempre he sido más feliz", señala el ganador de 12 títulos ATP.

Por último, el tenista español se despide agradeciendo el apoyo a su familia, equipo, amigos, patrocinadores y aficionados. "Gracias a mi familia, a mi equipo, a mis amigos, a mis patrocinadores y a todos los que habéis estado ahí durante estos años. Y gracias, de corazón, a todos los aficionados que me habéis acompañado en cada momento", concluye Roberto Bautista.

En su palmarés figura la Copa Davis de 2019, año en el que jugó las semifinales de Wimbledon, su mejor resultado en un grand slam. Su palmarés lo estrenó en 2014, con 26 años, cuando se adjudicó el torneo de ‘s Hertogenbosch, en Países Bajos, sobre hierba. El último fue en Amberes (Bélgic) en octubre de 2024 en un ATP 250, donde derrotó al checo Jiri Lehecka.

Su éxito más destacado a nivel individual fue en Dubái en marzo de 2018, cuando logró su único ATP 500 al superar en al final al francés Lucas Pouille. En noviembre de 2019, consiguió su mejor posición en el ránking, al llegar a la novena posición, a lo que contribuyó su clasificación para las semifinales en Wimbledon, su mayor éxito en un grand slam, donde perdió ante el serbio Novak Djokovic, quien vencería a la postre ante el suizo Roger Federer.

También alcanzó los cuartos de final en enero de ese año en el Abierto de Australia, donde cayó ante el griego Stefanos Tsisipas. Con España, participó en un buen número de convocatorias de la Copa Davis y fue actor protagonista en la de 2019, en la sexta 'ensaladera' de España, ante Canadá, en la que sumó una victoria ante Felix Auger-Aliassime en su única final en la máxima competición de selecciones. Aquella participación tuvo un carácter emotivo para él porque tuvo lugar pocos días después del fallecimiento de su padre.

Mensaje íntegro de Roberto Bautista

Hay decisiones que no son fáciles, pero que nacen desde la serenidad y el corazón: la temporada 2026 será mi último como tenista profesional.

He vivido mi sueño durante muchos años. He dado todo lo que tenía dentro en cada entrenamiento y en cada partido. Ahora siento que ha llegado el momento de empezar a despedirme, de disfrutar cada torneo de una forma diferente y de cerrar esta etapa con gratitud hacia mi querido tenis.

Quiero vivir hasta el último punto este año. Sentir y agradecer el apoyo de la gente, competir una vez más en los torneos que han sido parte de mi vida y despedirme en la pista, que es donde siempre he sido más feliz.

Gracias a mi familia, a mi equipo, a mis amigos, a mis patrocinadores y a todos los que habéis estado ahí durante estos años. Y gracias, de corazón, a todos los aficionados que me habéis acompañado en cada momento.

#HastaElUltimoPunto

Roberto