Rick Macci, tras la derrota de Alcaraz en Miami: "Perder es parte de ganar. Nadie permanece invicto"

Nadie sabe lo que le deparará a Carlos Alcaraz en el futuro y está por ver cómo se desarrollará esta temporada, que arrancó de forma espectacular -ganando el Open de Australia y el ATP500 de Doha- y que ha seguido con dos derrotas ante Medvedev en las semifinales de Indian Wells y frente a Sebastian Korda en la tercera ronda del Miami Open. Esas dos derrotas han bastado para que aparezcan algunas dudas sobre el tenis del murciano, pese a que llevaba casi un año ganando absolutamente todo. Pero el deporte de élite funciona de esta forma, no hay más que preguntarle a Jannik Sinner, que ha pasado de una supuesta crisis a apuntar al 'Sunshine Double'.

A Alcaraz le toca ahora recuperar su mejor versión en la gira de tierra batida, que comenzará el próximo mes de abril con el Masters de Montecarlo (6 al 12 de abril). La mayoría siguen considerando al de El Palmar como el gran favorito, con permiso de Sinner, para la temporada de arcilla, no en vano ha ganado los dos últimos Roland Garros (2024 y 2025) y es el actual campeón de Montecarlo y Roma. Una persona que siempre le ha tenido fe al murciano es Rick Macci, legendario entrenador de tenis y que ha dirigido a cinco exnúmeros 1 de este deporte: Andy Roddick, Jennifer Capriati, Maria Sharapova Serena Williams y Venus Williams.

El entrenador de Greenville, Ohio, ha analizado la última derrota del número 1 del mundo en el Miami Open y ha asegurado que es algo normal, subrayando que no hay ningún jugador en la historia del tenis que no haya perdido partidos.

"La grandeza gana y pierde. Cualquiera puede vencer a cualquiera. Perder es parte de ganar. Nadie permanece invicto. El Mago Español perderá más de 100 partidos. Ahora, con 61. Antes de retirarse, aún habrá perdido menos que el Francotirador Goat Serbio, el Joker, 235. ¡Guau!", señala el mítico entrenador de 71 años con su particular forma de expresar la actualidad del mundo de la raqueta.

Es decir, Rick Macci cree que Carlos Alcaraz se retirará con menos derrotas que Novak Djokovic. Ahora mismo, el murciano tiene un balance de 296 triunfos y 66 derrotas en partidos ATP; mientras que Nole cuenta con 1.170 victorias ATP y 235 derrotas en su carrera. Complicado es saber si Macci tendrá razón, primero porque el serbio sigue jugando camino de los 39 años, los cumplirá el próximo 22 de mayo, y es imposible de saber si Alcaraz tendrá una carrera tan longeva.

Rick Macci también elogió la actuación de Sebastian Korda ante Carlos Alcaraz en la tercera ronda del Miami Open, destacando su precisión en el golpeo y su valentía al subir a la red.

"Korda tiene la habilidad para golpear con precisión, voltear y hacer chips con velocidad, y cuando importa, puede golpear con ambos lados, incluso planos. Varió su juego, subió a la red sin remordimientos, se encaró con el Mago, se mantuvo fuerte mentalmente y ganó la carrera", apunta el legendario entrenador.