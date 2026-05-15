Hantavirus
Última hora del brote de hantavirus en directo: Mónica García confirma que el paciente español positivo por hantavirus está "casi asintomático"
Sigue en directo online la crisis del hantavirus y la evolución de los positivos. El pasajero español contagiado ha experimentado una ligera mejoría.
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Con toda la cautela posible, en las últimas horas se ha informado de que la situación del primer, y por ahora único, contagiado de hantavirus entre los españoles que viajaba en el crucero del brote presenta una ligera "mejoría de sus síntomas".
La ministra de Sanidad, Mónica García apelaba a la prudencia pero reconocía que "hasta ahora todo son buenas noticias". El pasajero de 70 años que empezó a desarrollar sintomatología el pasado lunes, "desde ayer ha tenido una mejoría de los síntomas y esperamos que siga mejorando". "Está estable y con una mejoría de sus síntomas", ha insistido.
De los otros 13 cruceristas que guardan cuarentena en el Gómez Ulla "no hay ninguna novedad clínica", siguen negativos y sin síntomas.
Llegan los últimos pasajeros
En las últimas horas han llegado a Australia los residentes de este país y también el ciudadano neozelandés que viajaban en el 'MV Hondius'. El avión procedente de Países Bajos, aterrizó en la base aérea Pearce de la Real Fuerza Aérea Australiana donde los pasajeros fueron sometidos a controles médicos antes de ser trasladados bajo escolta policial al centro de cuarentena de Bullsbrook.
Los seis pasajeros habían dado negativo en las pruebas de hantavirus antes del viaje y no presentan síntomas, aunque permanecerán aislados al menos tres semanas bajo supervisión de especialistas mientras continúa el período de incubación potencial del virus.
Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han elevado el número de personas que está bajo seguimiento por contagio de hantavirus. En total 41, la mayoría se consideran casos de alto riesgo de contagio, sin embargo, no se les aplican restricciones de movimiento. Se les recomienda, eso sí, permanecer en sus domicilios y evitar contactos con otras personas durante seis semanas.
el coordinador de la respuesta de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, David Fitter, explicó que en este seguimiento se diferencian tres grupos: pasajeros repatriados del MV Hondius que ahora se encuentran en Nebraska y Atlanta, pasajeros que ya habían desembarcado y regresado a casa antes de que se identificara el brote y personas que pudieron haber estado expuestas en vuelos donde se detectó un caso sintomático.
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Última hora del brote de hantavirus en directo: Mónica García confirma que el español positivo por hantavirus se encuentra "casi asintomático"
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado "con todas las prudencias posibles" que el único pasajero español del crucero MV Hondius que hasta ahora ha dado positivo en hantavirus se encuentra mejor y "ayer estaba ya casi asintomático", declaraba la ministra en 'La hora de la 1 en TVE'
Por esta razón, ha explicado, hay que esperar a que su sintomatología remita completamente y a hacer un seguimiento de PCR hasta que la prueba dé negativo. "Será entonces cuando el paciente puede tener otro protocolo", afirmaba Mónica García.
Última hora del brote de hantavirus en directo: Australia aplicará a sus pasajeros una de las "cuarentenas más estrictas del mundo"
El ministro de Sanidad australiano, Mark Butler, declaró el jueves que el Gobierno aplicaría "una de las medidas de cuarentena más estrictas del mundo en respuesta a este brote viral".
Se prevé que los cinco australianos y el ciudadano neozelandés pasen el periodo de cuarentena de tres semanas en las instalaciones, que habían permanecido prácticamente sin uso desde su construcción en 2022 como respuesta a la pandemia de COVID-19.
Última hora del brote de hantavirus en directo: Un británico detenido en un bar de Italia por saltarse la cuarentena por el hantavirus
Las autoridades italianas han detenido en un bar de Milán a un ciudadano británico que debía permanecer en cuarentena estricta por hantavirus. Según señala MetroUK, el hombre fue localizado junto a su acompañante pese a tener órdenes de aislamiento hasta el 6 de junio.
El viajero había compartido vuelo con una de las fallecidas por hantavirus, tras contagiarse durante un trayecto desde Santa Elena a Johannesburgo.
Última hora del brote de hantavirus en directo: Mónica García señala al Centro Nacional de Microbiología como único laboratorio con "garantías" para PCR de hantavirus
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido en que el único laboratorio que "está acreditado para dar garantías" en la realización de PCR de hantavirus es el del Centro Nacional de Microbiología, ubicado en Majadahonda.
Última hora de la crisis sanitaria por hantavirus, en directo: Seis pasajeros llegan a Australia
Seis pasajeros australianos han llegado este viernes a su país, donde guardarán una cuarentena de unas tres semanas después de viajar en el crucero afectado por el brote de hantavirus.
Hantavirus, última hora en directo de la crisis sanitaria | Alfredo Corell, catedrático de Inmunología, advietre y tranquiliza: "Podría haber más casos"
El experto inmunólogo ha insistido en las Noticias de la Mañana en la dificultad de que se produzca un contagio. Sin embargo Alfredo Corell ha recordado que esta cepa del hantavirus tiene una mortalidad de entre el 20 y el 40%, y que sus síntomas iniciales son similares a los de una gripe hasta que llegan las complicaciones mayores.
Hantavirus, última hora en directo de la crisis sanitaria | Estados Unidos no confina a los contactos de alto riesgo
Pese a que las autoridades de EEUU siguen de cerca 41 a ciudadanos considerados casos de contacto estrecho con infectados, no los someterá a aislamiento. Por el momento los organismos responsables descartan imponer su autoridad y se limitan a hacer vigilancia y recomendaciones a estas personas: no viajar, permanecer en casa y evitar a toda costa el contacto con otras, durante al menos seis semanas.
Hantavirus, última hora en directo de la crisis sanitaria | La ministra de Sanidad de Francia tranquiliza a la población
Stéphanie Rist, titular de la cartera de Sanidad del Gobierno francés, ha comunicado que las personas que mantuvieron contactos de alto riesgo con contagiados de hantavirus, vinculados al brote ocurrido en el crucero, han dado negativo en las pruebas realizadas.
Hantavirus, última hora en directo de la crisis sanitaria | Negativos los 26 ciudadanos de Países Bajos evacuados del crucero
En Países Bajos respira algo más tranquilos después de que sus autoridades hayan hecho público que las PCRs a las que han sometido a sus nacionales que iban a bordo del MV Hondius, han dado negativo.
Hantavirus, última hora en directo de la crisis sanitaria | Estricta cuarentena para los australianos repatriados
Australia ha recibido a sus nacionales y sus autoridades han asegurado que serán sometidos a un estricto aislamiento. Por el momento los 5 australianos y el neozelandés han dado negativo pero a causa de la emergencia sanitaria decretada seguirán bajo observación durante todo el posible periodo de incubación del hantavirus.
Hantavirus, última hora en directo de la crisis sanitaria | EEUU vigila 41 posibles casos
El Centro de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos ha puesto en observación a 41 ciudadanos norteamericanos que han tenido un contacto de 'alto riesgo'.
Hantavirus, última hora en directo de la crisis sanitaria | Así pasa la cuarentena una de las españolas
Precisamente de uno de esos 13 confinados, de la científica valenciana, hemos tenido noticias en las últimas horas. Ella misma ha compartido un vídeo en el que muestra "un regalo" que le han hecho llegar sus padres "que son lo más". Se trata de libros con los que mantenerse entretenida en estas horas de cuarentena.
Hantavirus, última hora en directo de la crisis sanitaria | El resto de españoles sigue dando negativo y sin síntomas
De los otros 13 cruceristas españoles la noticia es que "no hay ninguna novedad clínica" y esto quiere decir que siguen siendo negativos y sin síntomas. La cuarentena de estos contactos, así como las mujeres de Barcelona y Alicante que compartieron avión con una de las fallecidas, podrá prologarse hasta un máximo de 42 días; los primeros 28, será hospitalaria, pero después se planteará "si eso se puede transformar en una cuarentena domiciliaria", siempre condicionado a que las pruebas sigan dando negativas.
Hantavirus, última hora en directo de la crisis sanitaria | El español contagiado está "estable y con una mejoría de sus síntomas"
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo de la crisis del hantavirus. Según la última rueda de prensa de la ministra de Sanidad, Mónica García, el pasajero español contagiado ha presentado en las últimas horas una ligera mejoría, siempre apelando a la prudencia. El hombre de 70 años que empezó a desarrollar sintomatología el pasado lunes, "desde ayer ha tenido una mejoría de los síntomas y esperamos que siga mejorando". "Está estable y con una mejoría de sus síntomas", ha reiterado pero "con todas las cautelas que como siempre tenemos que tener en este tipo de evaluaciones".
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