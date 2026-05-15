Última hora del brote de hantavirus en directo: Mónica García confirma que el paciente español positivo por hantavirus está "casi asintomático"

Con toda la cautela posible, en las últimas horas se ha informado de que la situación del primer, y por ahora único, contagiado de hantavirus entre los españoles que viajaba en el crucero del brote presenta una ligera "mejoría de sus síntomas".

La ministra de Sanidad, Mónica García apelaba a la prudencia pero reconocía que "hasta ahora todo son buenas noticias". El pasajero de 70 años que empezó a desarrollar sintomatología el pasado lunes, "desde ayer ha tenido una mejoría de los síntomas y esperamos que siga mejorando". "Está estable y con una mejoría de sus síntomas", ha insistido.

De los otros 13 cruceristas que guardan cuarentena en el Gómez Ulla "no hay ninguna novedad clínica", siguen negativos y sin síntomas.

Llegan los últimos pasajeros

En las últimas horas han llegado a Australia los residentes de este país y también el ciudadano neozelandés que viajaban en el 'MV Hondius'. El avión procedente de Países Bajos, aterrizó en la base aérea Pearce de la Real Fuerza Aérea Australiana donde los pasajeros fueron sometidos a controles médicos antes de ser trasladados bajo escolta policial al centro de cuarentena de Bullsbrook.

Los seis pasajeros habían dado negativo en las pruebas de hantavirus antes del viaje y no presentan síntomas, aunque permanecerán aislados al menos tres semanas bajo supervisión de especialistas mientras continúa el período de incubación potencial del virus.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han elevado el número de personas que está bajo seguimiento por contagio de hantavirus. En total 41, la mayoría se consideran casos de alto riesgo de contagio, sin embargo, no se les aplican restricciones de movimiento. Se les recomienda, eso sí, permanecer en sus domicilios y evitar contactos con otras personas durante seis semanas.

el coordinador de la respuesta de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, David Fitter, explicó que en este seguimiento se diferencian tres grupos: pasajeros repatriados del MV Hondius que ahora se encuentran en Nebraska y Atlanta, pasajeros que ya habían desembarcado y regresado a casa antes de que se identificara el brote y personas que pudieron haber estado expuestas en vuelos donde se detectó un caso sintomático.

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